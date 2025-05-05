Минобороны Украины впервые участвует в разработке Научно-технической стратегии НАТО

Министерство обороны Украины впервые участвует в разработке нового проекта Научно-технической стратегии НАТО.

Об этом сообщила пресс-служба министерства, информирует Цензор.НЕТ.

Это удалось благодаря привилегированному членству Украины в Организации НАТО по науке и технологиям (STO).

Украинские специалисты работают над документом, который определяет задачи, цели Альянса в этой сфере и механизмы их реализации, а также определяет политику, которую будет внедрять Совет НАТО по науке и технологиям в ближайшие шесть лет.

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"Привлечение наших специалистов свидетельствует о доверии и заинтересованности партнеров в более тесном сотрудничестве с учеными системы Минобороны в сфере оборонных научных исследований и разработок. Консолидация усилий и надлежащая координация поможет достичь прогресса в реализации Научно-технической стратегии НАТО", - пояснил директор Департамента военного образования и науки Владимир Мирненко.

По его словам, это будет способствовать евроинтеграционным процессам и общей взаимосовместимости с НАТО. Также это позволит улучшить оборонные способности Украины благодаря совместным научным достижениям и технологическим новациям.

STO - это вспомогательный орган НАТО, работающий для удовлетворения научно-технических потребностей Альянса и государств-партнеров путем создания и распространения передовых научных знаний, технологических разработок и инноваций.

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