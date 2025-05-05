Міноборони України вперше бере участь у розробці Науково-технічної стратегії НАТО

Міністерство оборони України вперше бере участь у розробці нового проєкту Науково-технічної стратегії НАТО.

Про це повідомила пресслужба міністерства, інформує Цензор.НЕТ.

Це вдалося завдяки привілейованому членству України в Організації НАТО з науки та технологій (STO).

Українські фахівці працюють над документом, що окреслює завдання, цілі Альянсу в цій сфері та механізми їх реалізації, а також визначає політику, яку впроваджуватиме Рада НАТО з науки та технологій у найближчі шість років.

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"Залученість наших фахівців засвідчує довіру та зацікавленість партнерів у більш тісній співпраці з науковцями системи Міноборони у сфері оборонних наукових досліджень і розробок. Консолідація зусиль та належна координація допоможе досягти прогресу в реалізації Науково-технічної стратегії НАТО", - пояснив директор Департаменту військової освіти і науки Володимир Мірненко.

За його словами, це сприятиме євроінтеграційним процесам та загальній взаємосумісності з НАТО. Також це дозволить поліпшити оборонні спроможності України завдяки спільним науковим здобуткам і технологічним новаціям.

STO​ – це допоміжний орган НАТО, що працює для задоволення науково-технічних потреб Альянсу та держав-партнерів шляхом створення та розповсюдження передових наукових знань, технологічних розробок та інновацій.

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