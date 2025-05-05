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Зеленский поблагодарил Шольца за заверения в дальнейшей поддержке Украины

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил канцлера Германии Олафа Шольца за заверения в дальнейшей поддержке Украины в последний день его пребывания на посту главы правительства ФРГ.

Об этом глава государства написал в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Теплый телефонный разговор с Федеральным канцлером Олафом Шольцом. Ценим ключевую роль Германии в поддержке Украины на протяжении всех лет войны. Украина также благодарна за ваши личные усилия", - написал Зеленский.

Читайте: Шольц поблагодарил Зеленского за сотрудничество и отметил мужество украинского народа в противостоянии агрессии РФ

Он напомнил о ряде важных моментов, которые состоялись благодаря Шольцу: речь о "Zeitenwende", исторический кофе-брейк, который помог начать переговоры о вступлении Украины в ЕС, три батареи Patriot, другие поставки систем противовоздушной обороны и многое другое.

"Спасибо за заверения, что вы и в дальнейшем будете поддерживать Украину и наше дело. Искренне благодарен за действительно дружеские и всегда откровенные разговоры", - резюмировал президент.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20493) Шольц Олаф (909)


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Шольц, знає багато цікавого про діяльність групи осіб, що опинилася з 2019 року, в кімнатах Урядового кварталу Києва!!
А за дієву, БЕЗКОШТОВНУ допомогу Україні, Українці щиро вдячні, НАРОДУ І урядовця ФРН!
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05.05.2025 20:49 Ответить
Сергій Погребецький
@pogrebeckij
·
2 год
Зеленський у чеському парламенті сфотографувався з українками, які там працюють прибиральницями...
Дуже символічне фото. ДУЖЕ! Навіть не знаю, який напис вигадати під ним.
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05.05.2025 21:01 Ответить
"Дякую штольц.що не дав Україні ракети і разом з американцями блокував вступ України в НАТО.
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05.05.2025 21:33 Ответить
,,,Спасибо за заверения,,,
СПАСИБО ЗА ОБЕЩАНИЯ
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05.05.2025 22:07 Ответить
 
 