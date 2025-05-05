Зеленский поблагодарил Шольца за заверения в дальнейшей поддержке Украины

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил канцлера Германии Олафа Шольца за заверения в дальнейшей поддержке Украины в последний день его пребывания на посту главы правительства ФРГ.

Об этом глава государства написал в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Теплый телефонный разговор с Федеральным канцлером Олафом Шольцом. Ценим ключевую роль Германии в поддержке Украины на протяжении всех лет войны. Украина также благодарна за ваши личные усилия", - написал Зеленский.

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Он напомнил о ряде важных моментов, которые состоялись благодаря Шольцу: речь о "Zeitenwende", исторический кофе-брейк, который помог начать переговоры о вступлении Украины в ЕС, три батареи Patriot, другие поставки систем противовоздушной обороны и многое другое.

"Спасибо за заверения, что вы и в дальнейшем будете поддерживать Украину и наше дело. Искренне благодарен за действительно дружеские и всегда откровенные разговоры", - резюмировал президент.

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