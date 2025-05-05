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Зеленський подякував Шольцу за запевнення у подальшій підтримці України

Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський подякував канцлеру Німеччини Олафу Шольцу за запевнення в подальшій підтримці України в останній день його перебування на посаді очільника уряду ФРН.

Про це глава держави написав у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Тепла телефонна розмова з Федеральним канцлером Олафом Шольцом. Цінуємо ключову роль Німеччини у підтримці України протягом усіх років війни. Україна також вдячна за ваші особисті зусилля", - написав Зеленський.

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Він нагадав про низку важливих моментів, які відбулись завдяки Шольцу:  промова про "Zeitenwende", історичний кава-брейк що допоміг почати переговори про вступ України до ЄС, три батареї Patriot, інші поставки систем протиповітряної оборони та багато іншого.

"Дякую за запевнення, що ви й надалі підтримуватимете Україну та нашу справу. Щиро вдячний за дійсно дружні й завжди відверті розмови", - резюмував президент.

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Автор: 

Зеленський Володимир (23964) Шольц Олаф (1139)


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Шольц, знає багато цікавого про діяльність групи осіб, що опинилася з 2019 року, в кімнатах Урядового кварталу Києва!!
А за дієву, БЕЗКОШТОВНУ допомогу Україні, Українці щиро вдячні, НАРОДУ І урядовця ФРН!
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05.05.2025 20:49 Відповісти
Сергій Погребецький
@pogrebeckij
·
2 год
Зеленський у чеському парламенті сфотографувався з українками, які там працюють прибиральницями...
Дуже символічне фото. ДУЖЕ! Навіть не знаю, який напис вигадати під ним.
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05.05.2025 21:01 Відповісти
"Дякую штольц.що не дав Україні ракети і разом з американцями блокував вступ України в НАТО.
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05.05.2025 21:33 Відповісти
,,,Спасибо за заверения,,,
СПАСИБО ЗА ОБЕЩАНИЯ
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05.05.2025 22:07 Відповісти
 
 