Зеленський подякував Шольцу за запевнення у подальшій підтримці України

Президент України Володимир Зеленський подякував канцлеру Німеччини Олафу Шольцу за запевнення в подальшій підтримці України в останній день його перебування на посаді очільника уряду ФРН.

Про це глава держави написав у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Тепла телефонна розмова з Федеральним канцлером Олафом Шольцом. Цінуємо ключову роль Німеччини у підтримці України протягом усіх років війни. Україна також вдячна за ваші особисті зусилля", - написав Зеленський.

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Він нагадав про низку важливих моментів, які відбулись завдяки Шольцу: промова про "Zeitenwende", історичний кава-брейк що допоміг почати переговори про вступ України до ЄС, три батареї Patriot, інші поставки систем протиповітряної оборони та багато іншого.

"Дякую за запевнення, що ви й надалі підтримуватимете Україну та нашу справу. Щиро вдячний за дійсно дружні й завжди відверті розмови", - резюмував президент.

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