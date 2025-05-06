Враг массированно атаковал Харьков "шахедами": зафиксировано 17 попаданий, пострадали два человека
В ночь на 6 мая Харьков находился под массированной атакой вражеских боевых дронов. Под ударами были четыре района Харькова - Шевченковский, Киевский, Холодногорский и Индустриальный.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Олег Синегубов.
В Шевченковском районе в результате падения обломков БПЛА типа "Шахед" вспыхнула крыша и комната частного жилого дома на площади 100 м. кв.
Зафиксировано падение вражеского дрона в Холодногорском районе. Горит автомобиль. Второй беспилотник попал в землю, поврежден жилой дом.
В Киевском районе в результате удара БПЛА горит здание ресторана.
В результате удара беспилотника по Индустриальному району взрывной волной и обломками поврежден автомобиль. Произошло возгорание.
По информации городского головы Игоря Терехова, в Харькове зафиксировано 17 попаданий и известно о двух пострадавших.
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Ідея воно )(уйла зрозуміла. Змусити украінців покинути своі домівки.
Потім "только мертмертвые с косами стоят".
Воно і є )(уйло.
а пі@ори 🤬