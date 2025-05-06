РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11480 посетителей онлайн
Новости Обстрел Харькова
1 797 4

Враг массированно атаковал Харьков "шахедами": зафиксировано 17 попаданий, пострадали два человека

Взрывы ночью раздавались в Харькове

В ночь на 6 мая Харьков находился под массированной атакой вражеских боевых дронов. Под ударами были четыре района Харькова - Шевченковский, Киевский, Холодногорский и Индустриальный.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Олег Синегубов.

В Шевченковском районе в результате падения обломков БПЛА типа "Шахед" вспыхнула крыша и комната частного жилого дома на площади 100 м. кв.

Зафиксировано падение вражеского дрона в Холодногорском районе. Горит автомобиль. Второй беспилотник попал в землю, поврежден жилой дом.

В Киевском районе в результате удара БПЛА горит здание ресторана.

В результате удара беспилотника по Индустриальному району взрывной волной и обломками поврежден автомобиль. Произошло возгорание.

По информации городского головы Игоря Терехова, в Харькове зафиксировано 17 попаданий и известно о двух пострадавших.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Харьков подвергся 36 обстрелам за 7 дней: 93 человека пострадали, враг бьет по домам, больницам, школам и сетям. ИНФОГРАФИКА

Автор: 

обстрел (27351) Харьков (7516) Харьковская область (887) Харьковский район (278)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Бий своіх, ,"братскій народ" (вже ні) що би всі боялись, щоб не облажались.
Ідея воно )(уйла зрозуміла. Змусити украінців покинути своі домівки.
Потім "только мертмертвые с косами стоят".
Воно і є )(уйло.
показать весь комментарий
06.05.2025 06:37 Ответить
9 травня в Москві - не "парад перемоги", а парад ганьби. Поки Росія щодня тероризує Україну "Шахедами" і ракетами, вбиваючи цивільних, у Кремль приїздять світові лідери - Сі Цзіньпін і Роберт Фіцо. Їхня присутність - це не нейтралітет, це мовчазне схвалення агресії. Будь-хто, хто сьогодні аплодує Путіну на Червоній площі, - співучасник державного терору.
показать весь комментарий
06.05.2025 08:23 Ответить
особливо фіцо "світовий лідер"
показать весь комментарий
06.05.2025 08:45 Ответить
Приїдуть до кремлівського ублюдка на 9-те травня не світові лідери ,
а пі@ори 🤬
показать весь комментарий
06.05.2025 08:41 Ответить
 
 