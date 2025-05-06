Ворог масовано атакував Харків "шахедами": зафіксовано 20 ударів, постраждало чотири людини (оновлено). ФОТО

У ніч проти 6 травня Харків знаходився під масованою атакою ворожих бойових дронів. Під ударами були чотири райони Харкова - Шевченківський, Київський, Холодногірський та Індустріальний.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.

У Шевченківському районі внаслідок падіння уламків БпЛА типу "Шахед" спалахнув дах та кімната приватного житлового будинку на площі 100 м. кв.

Зафіксовано падіння ворожого дрону у Холодногірському районі. Палає автомобіль. Другий безпілотник влучив у землю, пошкоджено житловий будинок.

У Київському районі внаслідок удару БпЛА горить будівля ресторану.

Внаслідок удару безпілотника по Індустріальному району вибуховою хвилею та уламками пошкоджено автомобіль. Сталося займання.

За інформацією міського голови Ігоря Терехова, у Харкові зафіксовано 17 влучань та відомо про двох постраждалих.

"Гостру реакцію на стрес зазнали 71-річний чоловік та 52-річна жінка. Їм надається медична допомога", - повідомив Синєгубов.

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Згодом Синєгубов повідомив, що ворог атакував місто 20 "шахедами" у кілька хвиль. Масована атака тривала понад 2 години.

Кількість постраждалих внаслідок ворожих ударів по Харкову збільшилась до 4 людей.

"59-річний та 44-річний чоловіки також зазнали гострої реакції на стрес. Медики надають всю необхідну допомогу", - повідомив пізніше Синєгубов,







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