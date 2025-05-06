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Поставки оружия Украине невыгодны для стран Европы, - кандидат в президенты Румынии Симион

Симион о Лан Трампе и поддержке Украины

Победитель первого тура президентских выборов в Румынии, лидер ультраправого "Альянса за Союз румын" Джордже Симион заявил, что поддерживает "мирный план" Дональда Трампа, однако выступает против поставок оружия Украине, поскольку это невыгодно для стран Европы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Deutsche Welle.

"Мы говорили, что будем способствовать миру и видим единственное решение в деэскалации этого конфликта. Поставка оружия обеим сторонам вредит интересам Германии, Франции, Румынии и Польши", - отметил Симион.

Он также выразил убеждение, что война России против Украины серьезно сказалась на Румынии. По его словам, целью должно быть прекращение огня и избежание жертв среди гражданских. Политик подчеркнул необходимость мирного урегулирования.

"Мы должны надеяться и молиться, чтобы инициатива мирных переговоров Дональда Трампа дала результат", - добавил он.

Напомним, по результатам подсчета голосов в первом туре президентских выборов в Румынии, во второй тур вышли Симион и независимый кандидат Никусор Дан.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мы могли бы выдвинуть убедительные аргументы в пользу мира - значительно увеличив нашу военную поддержку Украине, - Кубилюс

Автор: 

Румыния (1097) перемирие (1651) Трамп Дональд (5377)


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Топ комментарии
+28
чергова кацапська підстілка.
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06.05.2025 07:39
+24
Треба якось натякнути, що вони взагалі ЕС не вигідні.
Полякам до речі теж. До купи, так сказати.
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06.05.2025 07:50
+23
Намалювується дружбан Орбану і Фіцо
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06.05.2025 07:39
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Правила форума Совет форумчан
Намалювується дружбан Орбану і Фіцо
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06.05.2025 07:39 Ответить
Треба якось натякнути, що вони взагалі ЕС не вигідні.
Полякам до речі теж. До купи, так сказати.
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06.05.2025 07:50 Ответить
І саме зараз - коли Україні тяжко шо гамбец - починають зриватися ці "консерви"
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06.05.2025 07:58 Ответить
Опиування у Франциї, свіженьке- якби вибори президента відбулися зараз - переміг би теж представник ультра=-правих... На справді вибори будуть 2027 р
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06.05.2025 08:01 Ответить
Румунський наріт теж хоче Прєсідєнта Простих Рєшеній.
Прєсідєнта понятних і пріятних обєщаній.
А нє вотетіх балаболов.
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06.05.2025 08:14 Ответить
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06.05.2025 08:17 Ответить


Та-ра-ра-рай, ра-ра-ра-рай,
Хоп-хоп-хоп!
Епаш тукэ, епаш мангэ -
https://www.youtube.com/watch?v=CX96k2lafiQ Хоп-хоп-хоп!
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06.05.2025 08:41 Ответить
Впевнений що він отримував підтримку від Кремля, а чого Банкова 5 рік соплі жує і нічого тіпа не баче!!!!!! Це ж те саме що і шашлики
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06.05.2025 08:18 Ответить
Ага,голожопий дружбан. Як і орбан.
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06.05.2025 08:22 Ответить
Кремль скрізь ставить своїх людей. Грузія, Угорщина, Україна, Словаччина, США.
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06.05.2025 09:28 Ответить
чергова кацапська підстілка.
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06.05.2025 07:39 Ответить
ось нарешті "розумна людина" усім розповів що їм вигідно...
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06.05.2025 09:41 Ответить
ще один ананас на службі кремля
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06.05.2025 07:40 Ответить
Руманешти знов виришили вляпатись у фашизм? Мало було бути союзником гітлерівського націзму та фашизму муссоліні виришили ще стати поплічниками путінсткого рашизму?
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06.05.2025 07:42 Ответить
Міхай I (Михайло; https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 рум. Mihai I https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B2_%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B0%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%83 [miˈhaj]; https://uk.wikipedia.org/wiki/25_%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BD%D1%8F 25 жовтня https://uk.wikipedia.org/wiki/1921 1921, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%96%D0%BD%D0%B0%D1%8F Сіная, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE Румунське королівство - https://uk.wikipedia.org/wiki/5_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%8F 5 грудня https://uk.wikipedia.org/wiki/2017 2017, Швейцарія) - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C король Румунії в https://uk.wikipedia.org/wiki/1927 1927-https://uk.wikipedia.org/wiki/1930 1930 і https://uk.wikipedia.org/wiki/1940 1940-https://uk.wikipedia.org/wiki/1947 1947 роках, з династії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BD-%D0%97%D0%B8%D0%B3%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BD Гогенцоллернів-Зигмарингенів, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BB_%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D1%97 Маршал Румунії (1941).

вивів Румунське королівство з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D0%9E%D1%81%D1%96 гітлерівської коаліції (https://uk.wikipedia.org/wiki/1944 1944)
кавалер вищого https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0 радянського військового https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%C2%AB%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B0%C2%BB ордена «Перемога».
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06.05.2025 07:49 Ответить
Країни Осі - Сателіти і союзники

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Hungary_(1915-1918,_1919-1946).svg Угорське королівство з 20 листопада 1940 року.
Румунське королівство з 20 листопада 1940 року до 23 серпня 1944 року.
Словацька республіка з 20 листопада 1940 року.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Bulgaria.svg Болгарське царство з 1 березня 1941 року до 9 вересня 1944 року.

Операція «Нептун» (англ. Operation Neptune, фр. Opération Neptune) або висадка військ у Нормандії (англ. Normandy landings, фр. Débarquement de Normandie) - морська десантна операція, що була проведена 6 червня 1944 року в Нормандії під час Другої світової війни силами союзників - США, Великої Британії, Канади та інших проти нацистської Німеччини.
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06.05.2025 08:03 Ответить
То на боці Гітлера не воювали?
Це називаєтся - руминська носяра трималась за вітром.
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06.05.2025 09:13 Ответить
але, як же своєчасно!

О́рден «Перемо́га» (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 рос. Орден «Победа») - вищий військовий орден https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA СРСР,
Всього було 20 нагороджень
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06.05.2025 09:20 Ответить
Чуйка його не підвела. Своєчасно зрадити це не зрада а передбачення.
Оно і Кошевий з Пікаловим теж орденоносці.
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06.05.2025 09:24 Ответить
Невідомо що краще бути союзником Гітлера чи бути союзником совка
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06.05.2025 08:56 Ответить
Відомо - і перше погано і друге погано.
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06.05.2025 09:14 Ответить
ну петушок и дальше может кукарекать,оружия от румінии 0)))так что как то пох,главное германия,франция ,англия,ну и сша)
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06.05.2025 07:43 Ответить
Румуни, вас продали за дешево.
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06.05.2025 07:43 Ответить
Вони шо, самі себе продали?
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06.05.2025 09:15 Ответить
сімон, дімом "какая разница". Два презерватива.
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06.05.2025 07:45 Ответить
далі буде.
всі найближчі вибори у країнах європи будуть перемагати ультраправі.
чому?
тому що, лєвацтво толєрастія засилля тренсгендерів та сюсюкання з емігрантами дармоїдами задовбало по горло!
трамп, найкращий приклад. голосували не за рампа, голосували проти обами!
нічого не нагадує? 2019? тільки у нас задовбали ці безкінечні мутилки та договорняки.
отримали, повну сраку.
поки, збиваються всі прогнози портнікова, як це не страшно.
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06.05.2025 07:46 Ответить
Не думаю що в Румунії, Угорщині чи Словаччини таке вже засилля мігрантів та педиків. Просто популісти вміло катаються по вухах плебсу.
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06.05.2025 08:03 Ответить
в тому і справа.
буржуї вже звикли та змирилися. толєрасти перемогли.
франція, німеччина, щось там смикаються.
а, в пост радянських країнах, ще живе дух націоналізму.
особливо у слов'янських народів.
румуни звісно не слов'яни, але зі всіх боків ми.
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06.05.2025 08:10 Ответить
Вимаєте на увазі білорусів?
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06.05.2025 09:03 Ответить
Да, в Европейской Семье не без уродов, и неудачников - благодатная почва для популистов на зарплате у Кремля
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06.05.2025 08:39 Ответить
Ще один обмудок. Що там взагалі відбувається з цим бувшим соцлагерем? Засумували за кацапськими танками?
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06.05.2025 07:51 Ответить
Ну вот, в полку дебилов и идиотов прибыло, очередной путлеровский казачок приходит к власти.

Евросоюз либо поменяет свой Устав и избавится от ненужно мусора, или же его ждёт незавидная

судьба.
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06.05.2025 07:52 Ответить
А чого Банкова нікого не підтримувала, кого потрібно?
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06.05.2025 08:13 Ответить
Ну а як? Беня КАЛ.омойський в допрі, а на банковій сплошні Дермаки, а там розуму, як на камені, вони можуть тільки ларьки кришувать. Так що кацапня розгулялясь.
Найбільше мене дивує те, що словаки віддали Україні всю зброю, що тільки могли і всіляко підтримували ЗСУ, але кацапи зуміли відкопати цю саму Фіцу і таки зуміли паставити його біля корита. Те саме може статися і в Румунії. На жаль .Кацапня в цьому спеціалісти. Спочатку вони прибрали Яценюка, потім Пороха. І все вроді законно, через вибори.
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06.05.2025 08:39 Ответить
Як це тато Саша встиг розмножитися і в Румунії?
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06.05.2025 07:52 Ответить
Ось приклад диктаторського режиму.
Захотів путін купити політка і зробити його кишеньковим,сипонув грошей і ні перед ким не звітує..
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06.05.2025 07:53 Ответить
Хай хтось нагадає Сіміону вислів князя прусів, коли він отримав відмову племен лівів та естів, у допомозі, в протистоянні Тевтонському ордену: "Коли вони переступлять через наші трупи - вони прийдуть до ВАС..." В результаті - плем"я прусів було вирізане, рештки його - онімечені", а ліви та ести (предки латишів та естонців), стали рабами на власній землі, на сотні років...
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06.05.2025 07:53 Ответить
Історія цьому Шарікову не цікава. Таким як він достатньо прочитати дві книжки: «Державник» Ніколо Макіавелі та «Керування натовпом».
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06.05.2025 09:27 Ответить
Ці книги теж читать треба... Розумні люди писали... Просто з прочитаного можна робить різні висновки... Наприклад, як розуміть дії "авторитаристів", щоб уміть їм протистоять...
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06.05.2025 09:47 Ответить
Піар буває різним
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06.05.2025 07:57 Ответить
Зі всіх щілин лізуть ******** Путлера...
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06.05.2025 08:01 Ответить
- Одно слово - румын!
- Так он же кандидат в президенты!
- Какая разница?! (с)
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06.05.2025 08:04 Ответить
Всего каких то 35 лет от Чаушеску до Семёна
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06.05.2025 08:05 Ответить
нікого не цікавить, що там заявляють якісь цигани....
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06.05.2025 08:09 Ответить
Чурка, набери в браузері і прочитай хто такі цигани і більше не ганьбись
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06.05.2025 08:28 Ответить
О! москаля прорвало. ХАХАХАХА!!!!
йди, бахни бАйАрішнікА... полегшає.
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06.05.2025 08:34 Ответить
Це якраз москалі і називають румун циганами. Це ти ***** рублева
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06.05.2025 08:36 Ответить
Раз не передаст.
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06.05.2025 08:10 Ответить
Я от одного не розумію, в сусідній країні йдуть вибори, а Україна і Банкова нічого не бачать нікого не підтримують, сидять як дєбіли, нормальні керманичі підтримували кандидата який нам вигідний, а це збіговисько пейсатих, які далі свого носа не бачать, в Словакії вибори про..бали, в Угорщині також тепер і в Румунії прокацапське лайно пропускають, а питання могло вирішити якась підримка потрібного кандидата.
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06.05.2025 08:12 Ответить
чинна так звана українська "влада" трохи не для тих завдань рвалась до влади...
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06.05.2025 08:37 Ответить
А трохи це наскільки трохи? чи так, аби по3,14здєть?
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06.05.2025 09:11 Ответить
В Україні при владі такі ж ашкеназі як і в маскві. То чого ви дивуєтеся
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06.05.2025 08:41 Ответить
він курва але не ідіот, це операція яку ще КДБ почало впроводити, по всі Европі вербувалась агентура, раніше ЦРУ якось протистояло але поступово перейшли на Схід а ці всі закладки продовжували рости на наше горе
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06.05.2025 08:15 Ответить
падло циганське
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06.05.2025 08:26 Ответить
Ти теж приєднався до дебілів, які не знають хто такі цигани?
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06.05.2025 08:29 Ответить
В румунського цигана з чЮрбаном один профіль. Нам в сортах антиукраїнського лайна розбиратись не обов'язково.
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06.05.2025 08:40 Ответить
Це кацапська муйная , називати румун циганами, форма приниження. Так що ви не кращі за них
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06.05.2025 08:42 Ответить
Мені якось посрати. На кацапів, на циганів і на таких рожеводупих толерастів як ти.
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06.05.2025 08:47 Ответить
Ти вже собі в штани насрав. Таких обісраних гонорливих невигласів на кацапіі повно
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06.05.2025 09:15 Ответить
не звизди. В Советском Кишиневе румын и молдавских селян называли мумулосы.
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06.05.2025 08:55 Ответить
Ну в сааветскам кацапи і панаєхалі
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06.05.2025 09:11 Ответить
Чергове свідчення провалу дипломатії від ЕрЗе - праві політики світу по факту виступають на боці касапів
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06.05.2025 08:41 Ответить
Ще одне гівно на теренах Європи. До Фіцо та Орбана додається,Сіміон.
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06.05.2025 08:56 Ответить
Це все наслідок лівацької політики євро совка і ліваків в країнах Європи вони доведуть свої країни, що туди прийдуть радикальні ультра праві, бо ліваки наскільки все знищили що цього терпіти не можна
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06.05.2025 08:57 Ответить
Який він політик??
Це проплачений холуй кремля , який преться в одну команду
до комуняки Фіцо і Орбана😡
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06.05.2025 08:58 Ответить
І чого румун так до кацапів тягне?! У перший раз проголосували за зкацапленого, - вже його вивели на чисту воду, показали усім, як його рашка до влади **********, навіть заборонили - ні, нового собі знайшли! Такого ж!
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06.05.2025 09:01 Ответить
Де ці тварюки беруться? Невже
румунці веберуть це гівно?
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06.05.2025 09:04 Ответить
Є старе українське прислів'я - старець старця не любить (про всяк випадок для російськомовних, старець - це злидень, а не "старичок"), хоч Угорщина, проти допомоги Євросоюзу Україні не тільки з тієї причини, що їй через це дістанеться менше грошей від європейських країн-донорів, більшість угорців, заражених орбанівською проказою, марить про Велику Мадярщину і сподівається за рахунок розшматування України Х-уйловщиною отримати від Х-уйла подарунок у вигляді нашого Закарпаття.
А Словаччина і, вірогідно, скоро Румунія, це таки насамперед старці, і переважно погані сусіди, ніякої допомоги сусіду, коли у нього горить хата, також вони бояться Х-уйловщини, але згодні (Словаччина) чи погодяться (Румунія) на підкуп від неї, якщо вона не буде їх чіпати.
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06.05.2025 09:04 Ответить
Ещё один мерзкий тип вылуптлься? Нельзя. СЛАВА УКРАИНЕ!
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06.05.2025 09:25 Ответить
Циган зашкварений кацапами.
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06.05.2025 09:30 Ответить
Румуни довго трималися, але політичний кретинизм накриває й їх.
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06.05.2025 09:34 Ответить
 
 