Поставки оружия Украине невыгодны для стран Европы, - кандидат в президенты Румынии Симион

Победитель первого тура президентских выборов в Румынии, лидер ультраправого "Альянса за Союз румын" Джордже Симион заявил, что поддерживает "мирный план" Дональда Трампа, однако выступает против поставок оружия Украине, поскольку это невыгодно для стран Европы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Deutsche Welle.

"Мы говорили, что будем способствовать миру и видим единственное решение в деэскалации этого конфликта. Поставка оружия обеим сторонам вредит интересам Германии, Франции, Румынии и Польши", - отметил Симион.

Он также выразил убеждение, что война России против Украины серьезно сказалась на Румынии. По его словам, целью должно быть прекращение огня и избежание жертв среди гражданских. Политик подчеркнул необходимость мирного урегулирования.

"Мы должны надеяться и молиться, чтобы инициатива мирных переговоров Дональда Трампа дала результат", - добавил он.

Напомним, по результатам подсчета голосов в первом туре президентских выборов в Румынии, во второй тур вышли Симион и независимый кандидат Никусор Дан.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мы могли бы выдвинуть убедительные аргументы в пользу мира - значительно увеличив нашу военную поддержку Украине, - Кубилюс