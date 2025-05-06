Поставки оружия Украине невыгодны для стран Европы, - кандидат в президенты Румынии Симион
Победитель первого тура президентских выборов в Румынии, лидер ультраправого "Альянса за Союз румын" Джордже Симион заявил, что поддерживает "мирный план" Дональда Трампа, однако выступает против поставок оружия Украине, поскольку это невыгодно для стран Европы.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Deutsche Welle.
"Мы говорили, что будем способствовать миру и видим единственное решение в деэскалации этого конфликта. Поставка оружия обеим сторонам вредит интересам Германии, Франции, Румынии и Польши", - отметил Симион.
Он также выразил убеждение, что война России против Украины серьезно сказалась на Румынии. По его словам, целью должно быть прекращение огня и избежание жертв среди гражданских. Политик подчеркнул необходимость мирного урегулирования.
"Мы должны надеяться и молиться, чтобы инициатива мирных переговоров Дональда Трампа дала результат", - добавил он.
Напомним, по результатам подсчета голосов в первом туре президентских выборов в Румынии, во второй тур вышли Симион и независимый кандидат Никусор Дан.
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Полякам до речі теж. До купи, так сказати.
Прєсідєнта понятних і пріятних обєщаній.
А нє вотетіх балаболов.
Та-ра-ра-рай, ра-ра-ра-рай,
Хоп-хоп-хоп!
Епаш тукэ, епаш мангэ -
https://www.youtube.com/watch?v=CX96k2lafiQ Хоп-хоп-хоп!
вивів Румунське королівство з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D0%9E%D1%81%D1%96 гітлерівської коаліції (https://uk.wikipedia.org/wiki/1944 1944)
кавалер вищого https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0 радянського військового https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%C2%AB%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B0%C2%BB ордена «Перемога».
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Hungary_(1915-1918,_1919-1946).svg Угорське королівство з 20 листопада 1940 року.
Румунське королівство з 20 листопада 1940 року до 23 серпня 1944 року.
Словацька республіка з 20 листопада 1940 року.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Bulgaria.svg Болгарське царство з 1 березня 1941 року до 9 вересня 1944 року.
Операція «Нептун» (англ. Operation Neptune, фр. Opération Neptune) або висадка військ у Нормандії (англ. Normandy landings, фр. Débarquement de Normandie) - морська десантна операція, що була проведена 6 червня 1944 року в Нормандії під час Другої світової війни силами союзників - США, Великої Британії, Канади та інших проти нацистської Німеччини.
Це називаєтся - руминська носяра трималась за вітром.
О́рден «Перемо́га» (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 рос. Орден «Победа») - вищий військовий орден https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA СРСР,
Всього було 20 нагороджень
Оно і Кошевий з Пікаловим теж орденоносці.
всі найближчі вибори у країнах європи будуть перемагати ультраправі.
чому?
тому що, лєвацтво толєрастія засилля тренсгендерів та сюсюкання з емігрантами дармоїдами задовбало по горло!
трамп, найкращий приклад. голосували не за рампа, голосували проти обами!
нічого не нагадує? 2019? тільки у нас задовбали ці безкінечні мутилки та договорняки.
отримали, повну сраку.
поки, збиваються всі прогнози портнікова, як це не страшно.
буржуї вже звикли та змирилися. толєрасти перемогли.
франція, німеччина, щось там смикаються.
а, в пост радянських країнах, ще живе дух націоналізму.
особливо у слов'янських народів.
румуни звісно не слов'яни, але зі всіх боків ми.
Евросоюз либо поменяет свой Устав и избавится от ненужно мусора, или же его ждёт незавидная
судьба.
Найбільше мене дивує те, що словаки віддали Україні всю зброю, що тільки могли і всіляко підтримували ЗСУ, але кацапи зуміли відкопати цю саму Фіцу і таки зуміли паставити його біля корита. Те саме може статися і в Румунії. На жаль .Кацапня в цьому спеціалісти. Спочатку вони прибрали Яценюка, потім Пороха. І все вроді законно, через вибори.
Захотів путін купити політка і зробити його кишеньковим,сипонув грошей і ні перед ким не звітує..
- Так он же кандидат в президенты!
- Какая разница?! (с)
йди, бахни бАйАрішнікА... полегшає.
Це проплачений холуй кремля , який преться в одну команду
до комуняки Фіцо і Орбана😡
румунці веберуть це гівно?
А Словаччина і, вірогідно, скоро Румунія, це таки насамперед старці, і переважно погані сусіди, ніякої допомоги сусіду, коли у нього горить хата, також вони бояться Х-уйловщини, але згодні (Словаччина) чи погодяться (Румунія) на підкуп від неї, якщо вона не буде їх чіпати.