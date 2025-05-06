Постачання зброї Україні є невигідним для країн Європи, - кандидат у президенти Румунії Сіміон

Переможець першого туру президентських виборів у Румунії, лідер ультраправого "Альянсу за Союз румунів" Джордже Сіміон заявив, що підтримує "мирний план" Дональда Трампа, проте виступає проти постачання зброї Україні, оскільки це невигідно для країн Європи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Deutsche Welle.

"Ми казали, що будемо сприяти миру і бачимо єдине розв'язання в деескалації цього конфлікту. Постачання зброї обом сторонам шкодить інтересам Німеччини, Франції, Румунії та Польщі", ‒ зазначив Сіміон.

Він також висловив переконання, що війна Росії проти України серйозно позначилася на Румунії. За його словами, метою має бути припинення вогню та уникнення жертв серед цивільних. Політик наголосив на необхідності мирного врегулювання.

"Ми маємо сподіватися і молитися, щоб ініціатива мирних переговорів Дональда Трампа дала результат", ‒ додав він.

Нагадаємо, за результатами підрахунку голосів у першому турі президентських виборів у Румунії, у другий тур вийшли Сіміон та незалежний кандидат Нікусор Дан.

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