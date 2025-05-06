Постачання зброї Україні є невигідним для країн Європи, - кандидат у президенти Румунії Сіміон
Переможець першого туру президентських виборів у Румунії, лідер ультраправого "Альянсу за Союз румунів" Джордже Сіміон заявив, що підтримує "мирний план" Дональда Трампа, проте виступає проти постачання зброї Україні, оскільки це невигідно для країн Європи.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Deutsche Welle.
"Ми казали, що будемо сприяти миру і бачимо єдине розв'язання в деескалації цього конфлікту. Постачання зброї обом сторонам шкодить інтересам Німеччини, Франції, Румунії та Польщі", ‒ зазначив Сіміон.
Він також висловив переконання, що війна Росії проти України серйозно позначилася на Румунії. За його словами, метою має бути припинення вогню та уникнення жертв серед цивільних. Політик наголосив на необхідності мирного врегулювання.
"Ми маємо сподіватися і молитися, щоб ініціатива мирних переговорів Дональда Трампа дала результат", ‒ додав він.
Нагадаємо, за результатами підрахунку голосів у першому турі президентських виборів у Румунії, у другий тур вийшли Сіміон та незалежний кандидат Нікусор Дан.
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Полякам до речі теж. До купи, так сказати.
Прєсідєнта понятних і пріятних обєщаній.
А нє вотетіх балаболов.
Та-ра-ра-рай, ра-ра-ра-рай,
Хоп-хоп-хоп!
Епаш тукэ, епаш мангэ -
https://www.youtube.com/watch?v=CX96k2lafiQ Хоп-хоп-хоп!
вивів Румунське королівство з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D0%9E%D1%81%D1%96 гітлерівської коаліції (https://uk.wikipedia.org/wiki/1944 1944)
кавалер вищого https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0 радянського військового https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%C2%AB%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B0%C2%BB ордена «Перемога».
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Hungary_(1915-1918,_1919-1946).svg Угорське королівство з 20 листопада 1940 року.
Румунське королівство з 20 листопада 1940 року до 23 серпня 1944 року.
Словацька республіка з 20 листопада 1940 року.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Bulgaria.svg Болгарське царство з 1 березня 1941 року до 9 вересня 1944 року.
Операція «Нептун» (англ. Operation Neptune, фр. Opération Neptune) або висадка військ у Нормандії (англ. Normandy landings, фр. Débarquement de Normandie) - морська десантна операція, що була проведена 6 червня 1944 року в Нормандії під час Другої світової війни силами союзників - США, Великої Британії, Канади та інших проти нацистської Німеччини.
Це називаєтся - руминська носяра трималась за вітром.
О́рден «Перемо́га» (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 рос. Орден «Победа») - вищий військовий орден https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA СРСР,
Всього було 20 нагороджень
Оно і Кошевий з Пікаловим теж орденоносці.
всі найближчі вибори у країнах європи будуть перемагати ультраправі.
чому?
тому що, лєвацтво толєрастія засилля тренсгендерів та сюсюкання з емігрантами дармоїдами задовбало по горло!
трамп, найкращий приклад. голосували не за рампа, голосували проти обами!
нічого не нагадує? 2019? тільки у нас задовбали ці безкінечні мутилки та договорняки.
отримали, повну сраку.
поки, збиваються всі прогнози портнікова, як це не страшно.
буржуї вже звикли та змирилися. толєрасти перемогли.
франція, німеччина, щось там смикаються.
а, в пост радянських країнах, ще живе дух націоналізму.
особливо у слов'янських народів.
румуни звісно не слов'яни, але зі всіх боків ми.
Евросоюз либо поменяет свой Устав и избавится от ненужно мусора, или же его ждёт незавидная
судьба.
Найбільше мене дивує те, що словаки віддали Україні всю зброю, що тільки могли і всіляко підтримували ЗСУ, але кацапи зуміли відкопати цю саму Фіцу і таки зуміли паставити його біля корита. Те саме може статися і в Румунії. На жаль .Кацапня в цьому спеціалісти. Спочатку вони прибрали Яценюка, потім Пороха. І все вроді законно, через вибори.
Захотів путін купити політка і зробити його кишеньковим,сипонув грошей і ні перед ким не звітує..
- Так он же кандидат в президенты!
- Какая разница?! (с)
йди, бахни бАйАрішнікА... полегшає.
Це проплачений холуй кремля , який преться в одну команду
до комуняки Фіцо і Орбана😡
румунці веберуть це гівно?
А Словаччина і, вірогідно, скоро Румунія, це таки насамперед старці, і переважно погані сусіди, ніякої допомоги сусіду, коли у нього горить хата, також вони бояться Х-уйловщини, але згодні (Словаччина) чи погодяться (Румунія) на підкуп від неї, якщо вона не буде їх чіпати.