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Новини Заяви про мир
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Постачання зброї Україні є невигідним для країн Європи, - кандидат у президенти Румунії Сіміон

Сіміон про лан Трампа та підтримку України

Переможець першого туру президентських виборів у Румунії, лідер ультраправого "Альянсу за Союз румунів" Джордже Сіміон заявив, що підтримує "мирний план" Дональда Трампа, проте виступає проти постачання зброї Україні, оскільки це невигідно для країн Європи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Deutsche Welle.

"Ми казали, що будемо сприяти миру і бачимо єдине розв'язання в деескалації цього конфлікту. Постачання зброї обом сторонам шкодить інтересам Німеччини, Франції, Румунії та Польщі", ‒ зазначив Сіміон.

Він також висловив переконання, що війна Росії проти України серйозно позначилася на Румунії. За його словами, метою має бути припинення вогню та уникнення жертв серед цивільних. Політик наголосив на необхідності мирного врегулювання.

"Ми маємо сподіватися і молитися, щоб ініціатива мирних переговорів Дональда Трампа дала результат", ‒ додав він.

Нагадаємо, за результатами підрахунку голосів у першому турі президентських виборів у Румунії, у другий тур вийшли Сіміон та незалежний кандидат Нікусор Дан.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ми могли б висунути переконливі аргументи на користь миру - значно збільшивши нашу військову підтримку Україні, - Кубілюс

Автор: 

Румунія (1169) перемир’я (958) Трамп Дональд (5806)


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Топ коментарі
+28
чергова кацапська підстілка.
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06.05.2025 07:39
+24
Треба якось натякнути, що вони взагалі ЕС не вигідні.
Полякам до речі теж. До купи, так сказати.
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06.05.2025 07:50
+23
Намалювується дружбан Орбану і Фіцо
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06.05.2025 07:39
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Намалювується дружбан Орбану і Фіцо
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06.05.2025 07:39 Відповісти
Треба якось натякнути, що вони взагалі ЕС не вигідні.
Полякам до речі теж. До купи, так сказати.
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06.05.2025 07:50 Відповісти
І саме зараз - коли Україні тяжко шо гамбец - починають зриватися ці "консерви"
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06.05.2025 07:58 Відповісти
Опиування у Франциї, свіженьке- якби вибори президента відбулися зараз - переміг би теж представник ультра=-правих... На справді вибори будуть 2027 р
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06.05.2025 08:01 Відповісти
Румунський наріт теж хоче Прєсідєнта Простих Рєшеній.
Прєсідєнта понятних і пріятних обєщаній.
А нє вотетіх балаболов.
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06.05.2025 08:14 Відповісти
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06.05.2025 08:17 Відповісти


Та-ра-ра-рай, ра-ра-ра-рай,
Хоп-хоп-хоп!
Епаш тукэ, епаш мангэ -
https://www.youtube.com/watch?v=CX96k2lafiQ Хоп-хоп-хоп!
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06.05.2025 08:41 Відповісти
Впевнений що він отримував підтримку від Кремля, а чого Банкова 5 рік соплі жує і нічого тіпа не баче!!!!!! Це ж те саме що і шашлики
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06.05.2025 08:18 Відповісти
Ага,голожопий дружбан. Як і орбан.
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06.05.2025 08:22 Відповісти
Кремль скрізь ставить своїх людей. Грузія, Угорщина, Україна, Словаччина, США.
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06.05.2025 09:28 Відповісти
чергова кацапська підстілка.
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06.05.2025 07:39 Відповісти
ось нарешті "розумна людина" усім розповів що їм вигідно...
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06.05.2025 09:41 Відповісти
ще один ананас на службі кремля
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06.05.2025 07:40 Відповісти
Руманешти знов виришили вляпатись у фашизм? Мало було бути союзником гітлерівського націзму та фашизму муссоліні виришили ще стати поплічниками путінсткого рашизму?
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06.05.2025 07:42 Відповісти
Міхай I (Михайло; https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 рум. Mihai I https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B2_%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B0%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%83 [miˈhaj]; https://uk.wikipedia.org/wiki/25_%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BD%D1%8F 25 жовтня https://uk.wikipedia.org/wiki/1921 1921, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%96%D0%BD%D0%B0%D1%8F Сіная, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE Румунське королівство - https://uk.wikipedia.org/wiki/5_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%8F 5 грудня https://uk.wikipedia.org/wiki/2017 2017, Швейцарія) - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C король Румунії в https://uk.wikipedia.org/wiki/1927 1927-https://uk.wikipedia.org/wiki/1930 1930 і https://uk.wikipedia.org/wiki/1940 1940-https://uk.wikipedia.org/wiki/1947 1947 роках, з династії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BD-%D0%97%D0%B8%D0%B3%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BD Гогенцоллернів-Зигмарингенів, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BB_%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D1%97 Маршал Румунії (1941).

вивів Румунське королівство з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D0%9E%D1%81%D1%96 гітлерівської коаліції (https://uk.wikipedia.org/wiki/1944 1944)
кавалер вищого https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0 радянського військового https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%C2%AB%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B0%C2%BB ордена «Перемога».
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06.05.2025 07:49 Відповісти
Країни Осі - Сателіти і союзники

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Hungary_(1915-1918,_1919-1946).svg Угорське королівство з 20 листопада 1940 року.
Румунське королівство з 20 листопада 1940 року до 23 серпня 1944 року.
Словацька республіка з 20 листопада 1940 року.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Bulgaria.svg Болгарське царство з 1 березня 1941 року до 9 вересня 1944 року.

Операція «Нептун» (англ. Operation Neptune, фр. Opération Neptune) або висадка військ у Нормандії (англ. Normandy landings, фр. Débarquement de Normandie) - морська десантна операція, що була проведена 6 червня 1944 року в Нормандії під час Другої світової війни силами союзників - США, Великої Британії, Канади та інших проти нацистської Німеччини.
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06.05.2025 08:03 Відповісти
То на боці Гітлера не воювали?
Це називаєтся - руминська носяра трималась за вітром.
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06.05.2025 09:13 Відповісти
але, як же своєчасно!

О́рден «Перемо́га» (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 рос. Орден «Победа») - вищий військовий орден https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA СРСР,
Всього було 20 нагороджень
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06.05.2025 09:20 Відповісти
Чуйка його не підвела. Своєчасно зрадити це не зрада а передбачення.
Оно і Кошевий з Пікаловим теж орденоносці.
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06.05.2025 09:24 Відповісти
Невідомо що краще бути союзником Гітлера чи бути союзником совка
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06.05.2025 08:56 Відповісти
Відомо - і перше погано і друге погано.
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06.05.2025 09:14 Відповісти
ну петушок и дальше может кукарекать,оружия от румінии 0)))так что как то пох,главное германия,франция ,англия,ну и сша)
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06.05.2025 07:43 Відповісти
Румуни, вас продали за дешево.
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06.05.2025 07:43 Відповісти
Вони шо, самі себе продали?
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06.05.2025 09:15 Відповісти
сімон, дімом "какая разница". Два презерватива.
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06.05.2025 07:45 Відповісти
далі буде.
всі найближчі вибори у країнах європи будуть перемагати ультраправі.
чому?
тому що, лєвацтво толєрастія засилля тренсгендерів та сюсюкання з емігрантами дармоїдами задовбало по горло!
трамп, найкращий приклад. голосували не за рампа, голосували проти обами!
нічого не нагадує? 2019? тільки у нас задовбали ці безкінечні мутилки та договорняки.
отримали, повну сраку.
поки, збиваються всі прогнози портнікова, як це не страшно.
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06.05.2025 07:46 Відповісти
Не думаю що в Румунії, Угорщині чи Словаччини таке вже засилля мігрантів та педиків. Просто популісти вміло катаються по вухах плебсу.
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06.05.2025 08:03 Відповісти
в тому і справа.
буржуї вже звикли та змирилися. толєрасти перемогли.
франція, німеччина, щось там смикаються.
а, в пост радянських країнах, ще живе дух націоналізму.
особливо у слов'янських народів.
румуни звісно не слов'яни, але зі всіх боків ми.
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06.05.2025 08:10 Відповісти
Вимаєте на увазі білорусів?
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06.05.2025 09:03 Відповісти
Да, в Европейской Семье не без уродов, и неудачников - благодатная почва для популистов на зарплате у Кремля
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06.05.2025 08:39 Відповісти
Ще один обмудок. Що там взагалі відбувається з цим бувшим соцлагерем? Засумували за кацапськими танками?
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06.05.2025 07:51 Відповісти
Ну вот, в полку дебилов и идиотов прибыло, очередной путлеровский казачок приходит к власти.

Евросоюз либо поменяет свой Устав и избавится от ненужно мусора, или же его ждёт незавидная

судьба.
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06.05.2025 07:52 Відповісти
А чого Банкова нікого не підтримувала, кого потрібно?
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06.05.2025 08:13 Відповісти
Ну а як? Беня КАЛ.омойський в допрі, а на банковій сплошні Дермаки, а там розуму, як на камені, вони можуть тільки ларьки кришувать. Так що кацапня розгулялясь.
Найбільше мене дивує те, що словаки віддали Україні всю зброю, що тільки могли і всіляко підтримували ЗСУ, але кацапи зуміли відкопати цю саму Фіцу і таки зуміли паставити його біля корита. Те саме може статися і в Румунії. На жаль .Кацапня в цьому спеціалісти. Спочатку вони прибрали Яценюка, потім Пороха. І все вроді законно, через вибори.
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06.05.2025 08:39 Відповісти
Як це тато Саша встиг розмножитися і в Румунії?
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06.05.2025 07:52 Відповісти
Ось приклад диктаторського режиму.
Захотів путін купити політка і зробити його кишеньковим,сипонув грошей і ні перед ким не звітує..
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06.05.2025 07:53 Відповісти
Хай хтось нагадає Сіміону вислів князя прусів, коли він отримав відмову племен лівів та естів, у допомозі, в протистоянні Тевтонському ордену: "Коли вони переступлять через наші трупи - вони прийдуть до ВАС..." В результаті - плем"я прусів було вирізане, рештки його - онімечені", а ліви та ести (предки латишів та естонців), стали рабами на власній землі, на сотні років...
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06.05.2025 07:53 Відповісти
Історія цьому Шарікову не цікава. Таким як він достатньо прочитати дві книжки: «Державник» Ніколо Макіавелі та «Керування натовпом».
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06.05.2025 09:27 Відповісти
Ці книги теж читать треба... Розумні люди писали... Просто з прочитаного можна робить різні висновки... Наприклад, як розуміть дії "авторитаристів", щоб уміть їм протистоять...
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06.05.2025 09:47 Відповісти
Піар буває різним
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06.05.2025 07:57 Відповісти
Зі всіх щілин лізуть ******** Путлера...
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06.05.2025 08:01 Відповісти
- Одно слово - румын!
- Так он же кандидат в президенты!
- Какая разница?! (с)
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06.05.2025 08:04 Відповісти
Всего каких то 35 лет от Чаушеску до Семёна
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06.05.2025 08:05 Відповісти
нікого не цікавить, що там заявляють якісь цигани....
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06.05.2025 08:09 Відповісти
Чурка, набери в браузері і прочитай хто такі цигани і більше не ганьбись
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06.05.2025 08:28 Відповісти
О! москаля прорвало. ХАХАХАХА!!!!
йди, бахни бАйАрішнікА... полегшає.
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06.05.2025 08:34 Відповісти
Це якраз москалі і називають румун циганами. Це ти ***** рублева
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06.05.2025 08:36 Відповісти
Раз не передаст.
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06.05.2025 08:10 Відповісти
Я от одного не розумію, в сусідній країні йдуть вибори, а Україна і Банкова нічого не бачать нікого не підтримують, сидять як дєбіли, нормальні керманичі підтримували кандидата який нам вигідний, а це збіговисько пейсатих, які далі свого носа не бачать, в Словакії вибори про..бали, в Угорщині також тепер і в Румунії прокацапське лайно пропускають, а питання могло вирішити якась підримка потрібного кандидата.
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06.05.2025 08:12 Відповісти
чинна так звана українська "влада" трохи не для тих завдань рвалась до влади...
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06.05.2025 08:37 Відповісти
А трохи це наскільки трохи? чи так, аби по3,14здєть?
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06.05.2025 09:11 Відповісти
В Україні при владі такі ж ашкеназі як і в маскві. То чого ви дивуєтеся
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06.05.2025 08:41 Відповісти
він курва але не ідіот, це операція яку ще КДБ почало впроводити, по всі Европі вербувалась агентура, раніше ЦРУ якось протистояло але поступово перейшли на Схід а ці всі закладки продовжували рости на наше горе
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06.05.2025 08:15 Відповісти
падло циганське
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06.05.2025 08:26 Відповісти
Ти теж приєднався до дебілів, які не знають хто такі цигани?
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06.05.2025 08:29 Відповісти
В румунського цигана з чЮрбаном один профіль. Нам в сортах антиукраїнського лайна розбиратись не обов'язково.
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06.05.2025 08:40 Відповісти
Це кацапська муйная , називати румун циганами, форма приниження. Так що ви не кращі за них
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06.05.2025 08:42 Відповісти
Мені якось посрати. На кацапів, на циганів і на таких рожеводупих толерастів як ти.
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06.05.2025 08:47 Відповісти
Ти вже собі в штани насрав. Таких обісраних гонорливих невигласів на кацапіі повно
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06.05.2025 09:15 Відповісти
не звизди. В Советском Кишиневе румын и молдавских селян называли мумулосы.
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06.05.2025 08:55 Відповісти
Ну в сааветскам кацапи і панаєхалі
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06.05.2025 09:11 Відповісти
Чергове свідчення провалу дипломатії від ЕрЗе - праві політики світу по факту виступають на боці касапів
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06.05.2025 08:41 Відповісти
Ще одне гівно на теренах Європи. До Фіцо та Орбана додається,Сіміон.
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06.05.2025 08:56 Відповісти
Це все наслідок лівацької політики євро совка і ліваків в країнах Європи вони доведуть свої країни, що туди прийдуть радикальні ультра праві, бо ліваки наскільки все знищили що цього терпіти не можна
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06.05.2025 08:57 Відповісти
Який він політик??
Це проплачений холуй кремля , який преться в одну команду
до комуняки Фіцо і Орбана😡
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06.05.2025 08:58 Відповісти
І чого румун так до кацапів тягне?! У перший раз проголосували за зкацапленого, - вже його вивели на чисту воду, показали усім, як його рашка до влади **********, навіть заборонили - ні, нового собі знайшли! Такого ж!
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06.05.2025 09:01 Відповісти
Де ці тварюки беруться? Невже
румунці веберуть це гівно?
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06.05.2025 09:04 Відповісти
Є старе українське прислів'я - старець старця не любить (про всяк випадок для російськомовних, старець - це злидень, а не "старичок"), хоч Угорщина, проти допомоги Євросоюзу Україні не тільки з тієї причини, що їй через це дістанеться менше грошей від європейських країн-донорів, більшість угорців, заражених орбанівською проказою, марить про Велику Мадярщину і сподівається за рахунок розшматування України Х-уйловщиною отримати від Х-уйла подарунок у вигляді нашого Закарпаття.
А Словаччина і, вірогідно, скоро Румунія, це таки насамперед старці, і переважно погані сусіди, ніякої допомоги сусіду, коли у нього горить хата, також вони бояться Х-уйловщини, але згодні (Словаччина) чи погодяться (Румунія) на підкуп від неї, якщо вона не буде їх чіпати.
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06.05.2025 09:04 Відповісти
Ещё один мерзкий тип вылуптлься? Нельзя. СЛАВА УКРАИНЕ!
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06.05.2025 09:25 Відповісти
Циган зашкварений кацапами.
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06.05.2025 09:30 Відповісти
Румуни довго трималися, але політичний кретинизм накриває й їх.
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06.05.2025 09:34 Відповісти
Якщо Путлер висадить десант в Констанце то можна терміново віддати москалям Змеїний.
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06.05.2025 09:57 Відповісти
 
 