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Новости Уничтожение российской техники Уничтожение российских оккупантов
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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 959 500 человек (+1430 за сутки), 10 766 танков, 27 431 артсистема, 22 416 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 959 500 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.05.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 959500 (+1430) человек,

танков - 10766 (+3) ед,

боевых бронированных машин - 22416 (+5) ед,

артиллерийских систем - 27431 (+61) ед,

РСЗО - 1378 (+1) ед,

средства ППО - 1155 (+0) ед,

самолетов - 372 (+0) ед,

вертолетов - 335 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 35142 (+145),

крылатые ракеты - 3196 (+0),

корабли / катера / warships / boats - 28 (+0) ед,

подводные лодки / submarines - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн/ vehicles and fuel tanks - 47353 (+103) ед,

специальная техника / special equipment - 3873 (+3)

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Автор: 

армия РФ (19365) ликвидация (3591) уничтожение (7016)


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Топ комментарии
+8
Знову полізло "особове м'ясо" +1430 ...
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06.05.2025 07:59
+5
Орків побільшало. Техніку погнали на парьяд. ****** летючих і арт. системи залишили.
парад для воно )(уйла - це усьо, на даний час. А скільки там законих військових цілей. Сам воно )(***** казав.
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06.05.2025 08:01
+5
Схоже відновлюються доперемирні темпи...
Героям слава!!!
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06.05.2025 08:20
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Знову полізло "особове м'ясо" +1430 ...
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06.05.2025 07:59 Ответить
Орків побільшало. Техніку погнали на парьяд. ****** летючих і арт. системи залишили.
парад для воно )(уйла - це усьо, на даний час. А скільки там законих військових цілей. Сам воно )(***** казав.
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06.05.2025 08:01 Ответить
Просто математика.1200 гнилозубих це 50 мільйонів баксів,і їх навалом,бабинарожають,а танки грошей коштують,і їх ще зробити треба,їх не наражаєш!!!Ну і простий розрахунок,щоб знищити тисячу орків,треба кілька тисяч дронів,а таку саму по вартості кількість танків,максимум 50 дронів!!!
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06.05.2025 08:20 Ответить
Математика. Не рівняй куй з воно )(уйлом. Скоро лапті відкине. Копія. Нпевне.
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06.05.2025 08:25 Ответить
Схоже відновлюються доперемирні темпи...
Героям слава!!!
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06.05.2025 08:20 Ответить
Украіни
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06.05.2025 08:26 Ответить
ну так !!! утилізації кацапського окупаційного лайно і біонепотребу !!!
Слава Україні !!! Героям Слава !!!
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06.05.2025 08:30 Ответить
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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06.05.2025 08:24 Ответить
🙏🙏🙏💙💛❤️
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06.05.2025 09:01 Ответить
Утилізація моськовського лайна триває !! Слава ЗСУ !!))
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06.05.2025 08:41 Ответить
Минув 4094 день москальсько-української війни.
176! одиниць знищеної техніки та 1430! чумардосів за день.
Логістика та арта файно, броня та спецтехніка присутні.
БПЛА перевалили за 35000!, загальна результативність ППО за 39000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 959 000 це більше, ніж все міське населення Ярославської області.
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06.05.2025 08:56 Ответить
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06.05.2025 08:57 Ответить
 
 