Общие боевые потери РФ с начала войны – около 959 500 человек (+1430 за сутки), 10 766 танков, 27 431 артсистема, 22 416 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 959 500 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.05.25 ориентировочно составляют:
личного состава - около 959500 (+1430) человек,
танков - 10766 (+3) ед,
боевых бронированных машин - 22416 (+5) ед,
артиллерийских систем - 27431 (+61) ед,
РСЗО - 1378 (+1) ед,
средства ППО - 1155 (+0) ед,
самолетов - 372 (+0) ед,
вертолетов - 335 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 35142 (+145),
крылатые ракеты - 3196 (+0),
корабли / катера / warships / boats - 28 (+0) ед,
подводные лодки / submarines - 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн/ vehicles and fuel tanks - 47353 (+103) ед,
специальная техника / special equipment - 3873 (+3)
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парад для воно )(уйла - це усьо, на даний час. А скільки там законих військових цілей. Сам воно )(***** казав.
Героям слава!!!
Слава Україні !!! Героям Слава !!!
176! одиниць знищеної техніки та 1430! чумардосів за день.
Логістика та арта файно, броня та спецтехніка присутні.
БПЛА перевалили за 35000!, загальна результативність ППО за 39000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 959 000 це більше, ніж все міське населення Ярославської області.