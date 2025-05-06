Общие боевые потери РФ с начала войны – около 959 500 человек (+1430 за сутки), 10 766 танков, 27 431 артсистема, 22 416 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 959 500 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.05.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 959500 (+1430) человек,

танков - 10766 (+3) ед,

боевых бронированных машин - 22416 (+5) ед,

артиллерийских систем - 27431 (+61) ед,

РСЗО - 1378 (+1) ед,

средства ППО - 1155 (+0) ед,

самолетов - 372 (+0) ед,

вертолетов - 335 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 35142 (+145),

крылатые ракеты - 3196 (+0),

корабли / катера / warships / boats - 28 (+0) ед,

подводные лодки / submarines - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн/ vehicles and fuel tanks - 47353 (+103) ед,

специальная техника / special equipment - 3873 (+3)

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