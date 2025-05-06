УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11520 відвідувачів онлайн
Новини Знищення російської техніки Знищення російських окупантів
3 176 12

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 959 500 осіб (+1430 за добу), 10 766 танків, 27 431 артсистема, 22 416 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 959 500 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 06.05.25 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ близько 959500 (+1430) осіб,

танків ‒ 10766 (+3) од,

бойових броньованих машин ‒ 22416 (+5) од,

артилерійських систем – 27431 (+61) од,

РСЗВ – 1378 (+1) од,

засоби ППО ‒ 1155 (+0) од,

літаків – 372 (+0) од,

гелікоптерів  – 335 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 35142 (+145),

крилаті ракети ‒ 3196 (+0),

кораблі /катери / warships / boats ‒ 28 (+0) од,

підводні човни / submarines - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 47353 (+103) од,

спеціальна техніка / special equipment ‒ 3873 (+3)

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Сили оборони знищили ЗРК ТОР-М2, дві САУ 2С19 "Мста-С", 3 танки, 17 військових вантажівок росіян. ВIДЕО

Інфографіка

Автор: 

армія рф (17516) ліквідація (3973) знищення (7328)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+8
Знову полізло "особове м'ясо" +1430 ...
показати весь коментар
06.05.2025 07:59
+5
Орків побільшало. Техніку погнали на парьяд. ****** летючих і арт. системи залишили.
парад для воно )(уйла - це усьо, на даний час. А скільки там законих військових цілей. Сам воно )(***** казав.
показати весь коментар
06.05.2025 08:01
+5
Схоже відновлюються доперемирні темпи...
Героям слава!!!
показати весь коментар
06.05.2025 08:20
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Знову полізло "особове м'ясо" +1430 ...
показати весь коментар
06.05.2025 07:59 Відповісти
Орків побільшало. Техніку погнали на парьяд. ****** летючих і арт. системи залишили.
парад для воно )(уйла - це усьо, на даний час. А скільки там законих військових цілей. Сам воно )(***** казав.
показати весь коментар
06.05.2025 08:01 Відповісти
Просто математика.1200 гнилозубих це 50 мільйонів баксів,і їх навалом,бабинарожають,а танки грошей коштують,і їх ще зробити треба,їх не наражаєш!!!Ну і простий розрахунок,щоб знищити тисячу орків,треба кілька тисяч дронів,а таку саму по вартості кількість танків,максимум 50 дронів!!!
показати весь коментар
06.05.2025 08:20 Відповісти
Математика. Не рівняй куй з воно )(уйлом. Скоро лапті відкине. Копія. Нпевне.
показати весь коментар
06.05.2025 08:25 Відповісти
Схоже відновлюються доперемирні темпи...
Героям слава!!!
показати весь коментар
06.05.2025 08:20 Відповісти
Украіни
показати весь коментар
06.05.2025 08:26 Відповісти
ну так !!! утилізації кацапського окупаційного лайно і біонепотребу !!!
Слава Україні !!! Героям Слава !!!
показати весь коментар
06.05.2025 08:30 Відповісти
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
показати весь коментар
06.05.2025 08:24 Відповісти
🙏🙏🙏💙💛❤️
показати весь коментар
06.05.2025 09:01 Відповісти
Утилізація моськовського лайна триває !! Слава ЗСУ !!))
показати весь коментар
06.05.2025 08:41 Відповісти
Минув 4094 день москальсько-української війни.
176! одиниць знищеної техніки та 1430! чумардосів за день.
Логістика та арта файно, броня та спецтехніка присутні.
БПЛА перевалили за 35000!, загальна результативність ППО за 39000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 959 000 це більше, ніж все міське населення Ярославської області.
показати весь коментар
06.05.2025 08:56 Відповісти
показати весь коментар
06.05.2025 08:57 Відповісти
 
 