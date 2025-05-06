Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 959 500 осіб (+1430 за добу), 10 766 танків, 27 431 артсистема, 22 416 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 959 500 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 06.05.25 орієнтовно становлять:
особового складу ‒ близько 959500 (+1430) осіб,
танків ‒ 10766 (+3) од,
бойових броньованих машин ‒ 22416 (+5) од,
артилерійських систем – 27431 (+61) од,
РСЗВ – 1378 (+1) од,
засоби ППО ‒ 1155 (+0) од,
літаків – 372 (+0) од,
гелікоптерів – 335 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 35142 (+145),
крилаті ракети ‒ 3196 (+0),
кораблі /катери / warships / boats ‒ 28 (+0) од,
підводні човни / submarines - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 47353 (+103) од,
спеціальна техніка / special equipment ‒ 3873 (+3)
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парад для воно )(уйла - це усьо, на даний час. А скільки там законих військових цілей. Сам воно )(***** казав.
Героям слава!!!
Слава Україні !!! Героям Слава !!!
176! одиниць знищеної техніки та 1430! чумардосів за день.
Логістика та арта файно, броня та спецтехніка присутні.
БПЛА перевалили за 35000!, загальна результативність ППО за 39000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 959 000 це більше, ніж все міське населення Ярославської області.