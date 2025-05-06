Краматорск ночью был под обстрелом: враг нанес 7 ударов по промзоне
В ночь на вторник, 6 мая 2025 года, войска РФ обстреляли Краматорск Донецкой области.
Об этом сообщил в фейсбуке мэр города Александр Гончаренко, информирует Цензор.НЕТ.
"Краматорск подвергся 7 вражеским ударам. По предварительной информации, все по промзоне. Устанавливаем последствия", - отметил он.
Больше информации относительно российских ударов по городу на эту минуту не известно.
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