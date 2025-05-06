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Новости Обстрел Краматорска
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Краматорск ночью был под обстрелом: враг нанес 7 ударов по промзоне

Краматорск после удара дронами

В ночь на вторник, 6 мая 2025 года, войска РФ обстреляли Краматорск Донецкой области.

Об этом сообщил в фейсбуке мэр города Александр Гончаренко, информирует Цензор.НЕТ.

"Краматорск подвергся 7 вражеским ударам. По предварительной информации, все по промзоне. Устанавливаем последствия", - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисты атаковали дронами Краматорск: под ударом промзона

Больше информации относительно российских ударов по городу на эту минуту не известно.

Автор: 

Краматорськ (2283) обстрел (27351) Донецкая область (9756) Краматорский район (263)


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Украіна завдала?
Це секретно. Бункер не знає, як і БілийБім хоче...
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06.05.2025 08:19 Ответить
 
 