Краматорск ночью был под обстрелом: враг нанес 7 ударов по промзоне

В ночь на вторник, 6 мая 2025 года, войска РФ обстреляли Краматорск Донецкой области.

Об этом сообщил в фейсбуке мэр города Александр Гончаренко, информирует Цензор.НЕТ.

"Краматорск подвергся 7 вражеским ударам. По предварительной информации, все по промзоне. Устанавливаем последствия", - отметил он.

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Больше информации относительно российских ударов по городу на эту минуту не известно.