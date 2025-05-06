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Новини Обстріл Краматорська
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Ворог завдав 7 ударів по промзоні Краматорська: загинула людина, один із поранених - у важкому стані (оновлено)

Краматорськ після удуру дронами

Під ранок 6 травня 2025 року війська РФ обстріляли Краматорськ Донецької області.

Про це повідомив у фейсбуку мер міста Олександр Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

"Краматорськ зазнав 7 ворожих ударів. За попередньою інформацією, всі по промзоні. Встановлюємо наслідки", - зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисти атакували дронами Краматорськ: під ударом промзона

Згодом Гончаренко повідомив про наявність жертв через ворожий удар.

"Одна людина загинула та дві поранено - на жаль, такі наслідки ранкового ворожого обстрілу Краматорська. Один з поранених у важкому стані", - зазначив він.

Автор: 

Краматорськ (661) обстріл (28672) Донецька область (8568) Краматорський район (268)


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Украіна завдала?
Це секретно. Бункер не знає, як і БілийБім хоче...
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06.05.2025 08:19 Відповісти
Що ти мелеш ідіотіна?(
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06.05.2025 09:58 Відповісти
 
 