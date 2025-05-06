Уничтожена штурмовая группа врага, которая на мотоциклах пошла в атаку в направлении Комара, - ОСГВ "Хортица"

За прошедшие сутки, 5 мая 2025 года, на Харьковском направлении противник атаковал позиции подразделений Сил Обороны в Волчанске. Успехов не имел.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОСГВ "Хортица".

Как отмечается, на Купянском направлении вражеская армия безуспешно пыталась улучшить тактическое положение возле Новоосинового, Глушковки и Загрызово.

По данным ОСГВ "Хортица", на Лиманском направлении противник атаковал наши позиции возле населенных пунктов Новосергиевка, Грековка, Ольговка, Новый Мир, Редкодуб, Липовое, Мирное и Колодязи. Штурмовые действия врага отбиты.

На Краматорском и Торецком направлениях захватчики штурмовали укрепления Сил обороны неподалеку Белой Горы, Дилиевки, Дачного, Торецка, Романовки, Старой Николаевки и Новой Полтавки. Все вражеские атаки отбиты.

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"На Покровском направлении армия агрессора продолжила атаковать в районах Елизаветовки, Проминя, Новоукраинки, Котлиного, Зоряного, Удачного, Новониколаевки, Муравки, Котляровки, Троицкого, Лысовки, Новоторецкого, Успеновки и Андреевки. Ухудшение тактического положения не допущено", - говорится в сообщении.

Также в ОСГВ "Хортица" отмечают, что на Новопавловском направлении противник пытался прорвать оборону наших защитников в районе Константинополя, Отрадного, Веселого и Багатыря. Вражеские атаки успешно отбиты. В направлении Комара отражена атака и уничтожено шесть мотоциклов с личным составом. Наши защитники продолжают сдерживать натиск, уничтожая превосходящие силы врага.

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