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Уничтожена штурмовая группа врага, которая на мотоциклах пошла в атаку в направлении Комара, - ОСГВ "Хортица"

мотоцикл,оккупанты,армиярф,оккупант,рашисты

За прошедшие сутки, 5 мая 2025 года, на Харьковском направлении противник атаковал позиции подразделений Сил Обороны в Волчанске. Успехов не имел.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОСГВ "Хортица".

Как отмечается, на Купянском направлении вражеская армия безуспешно пыталась улучшить тактическое положение возле Новоосинового, Глушковки и Загрызово.

По данным ОСГВ "Хортица", на Лиманском направлении противник атаковал наши позиции возле населенных пунктов Новосергиевка, Грековка, Ольговка, Новый Мир, Редкодуб, Липовое, Мирное и Колодязи. Штурмовые действия врага отбиты.

На Краматорском и Торецком направлениях захватчики штурмовали укрепления Сил обороны неподалеку Белой Горы, Дилиевки, Дачного, Торецка, Романовки, Старой Николаевки и Новой Полтавки. Все вражеские атаки отбиты.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг оживил штурмы на Лиманском направлении, использует легкую мототехнику. Пытается перебрасывать войска за реку Жеребец, - ОСГВ "Хортиця"

"На Покровском направлении армия агрессора продолжила атаковать в районах Елизаветовки, Проминя, Новоукраинки, Котлиного, Зоряного, Удачного, Новониколаевки, Муравки, Котляровки, Троицкого, Лысовки, Новоторецкого, Успеновки и Андреевки. Ухудшение тактического положения не допущено", - говорится в сообщении.

Также в ОСГВ "Хортица" отмечают, что на Новопавловском направлении противник пытался прорвать оборону наших защитников в районе Константинополя, Отрадного, Веселого и Багатыря. Вражеские атаки успешно отбиты. В направлении Комара отражена атака и уничтожено шесть мотоциклов с личным составом. Наши защитники продолжают сдерживать натиск, уничтожая превосходящие силы врага.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисты атакуют малыми пехотными группами на мотоциклах во взаимодействии с БПЛА, - ОСУВ "Хортица"

Автор: 

ОСГВ Хортица (386) Донецкая область (9756) боевые действия (4125) Торецк (467) Бахмутский район (409) Волновахский район (229) Константинополь (61)


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Мотоцики Китай? Скільи втрачено?
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06.05.2025 08:36 Ответить
Скоро в кацапів будуть одні байкери - вершники без голови
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06.05.2025 08:36 Ответить
Шалені Макси на дорозі гніву.
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06.05.2025 08:54 Ответить
Скоріше тупи ху...ловці.
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06.05.2025 09:37 Ответить
У 1941-му, у німців були нечисленні мотоциклетні підрозділи, які супроводжували танкові підрозділи. Після прориву танками оборони противника, вони входили в прорив та сіяли хаос у тилах. У 1944-му РСЧА взяла цей метод на озброєння. Крім мотоциклів, у підрозділи ввели потомків" "тачанки" - "вілліси" та "джипи", з встановленими кулеметами Максима. Британці та американці теж не відстали - зробили такі самі "ескадрони". Зараз кацапня йде так само на штурм. Але замість танків, у них над головою тактичні БПЛА...
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06.05.2025 08:57 Ответить
Там були мотоцикли з колясками, де сидів кулеметник і вів вогонь по цілях. А тут дурні ху...ла, просто ціль яка не веде прицільного вогню. Можна сказати швидке м'ясо, що рухається.
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06.05.2025 09:36 Ответить
Там були різні модифікації... Були мотоцикли і без колясок. До кінця 80-х, у Підмосков"ї зберігався цілий полк мотоциклетний. Бачив їх фотографії, у зимовому спорядженні. Шкіряне, з підбивкою із фетру, Мотоцикли і з колясками, і без. В "учебці" "Десна" , на зберіганні, була техніка, для комплектації такого самого полку. Мотоцикли були копіями німецьких БМВ.
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06.05.2025 09:42 Ответить
 
 