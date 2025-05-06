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Знищено штурмову групу ворога, яка на мотоциклах пішла в атаку в напрямку Комара, - ОСУВ "Хортиця"

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Упродовж минулої доби, 5 травня 2025 року, на Харківському напрямку противник атакував позиції підрозділів Сил Оборони у Вовчанську. Успіхів не мав.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОСУВ "Хортиця".

Як зазначається, на Купʼянському напрямку ворожа армія безуспішно намагалася покращити тактичне положення біля Новоосинового, Глушківки та Загризового.

За даними ОСУВ "Хортиця", на Лиманському напрямку противник атакував наші позиції біля населених пунктів Новосергіївка, Греківка, Ольгівка, Новий Мир, Рідкодуб, Липове, Мирне та Колодязі. Штурмові дії ворога відбито.

На Краматорському та Торецькому напрямках загарбники штурмували укріплення Сил оборони неподалік Білої Гори, Диліївки, Дачного, Торецька, Романівки, Старої Миколаївки та Нової Полтавки. Всі ворожі атаки відбито.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог пожвавив штурми на Лиманському напрямку, використовує легку мототехніку. Намагається перекидати війська за річку Жеребець, - ОСУВ "Хортиця"

"На Покровському напрямку армія агресора продовжила атакувати в районах Єлизаветівки, Променю, Новоукраїнки, Котлиного, Звірового, Удачного, Новомиколаївки, Муравки, Котлярівки, Троїцького, Лисівки, Новоторецького, Успенівки та Андріївки. Погіршення тактичного положення не допущено", - йдеться у повідомленні.

Також в ОСУВ "Хортиця" наголошують, що на Новопавлівському напрямку противник намагався прорвати оборону наших захисників у районі Костянтинополя, Одрадного, Веселого та Багатиря. Ворожі атаки успішно відбито. У напрямку Комара відбито атаку та знищено шість мотоциклів з особовим складом. Наші захисники продовжують стримувати натиск, знищуючи переважаючі сили ворога.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисти атакують малими піхотними групами на мотоциклах у взаємодії із БПЛА, - ОСУВ "Хортиця"

Автор: 

ОСУВ Хортиця (393) Донецька область (8568) бойові дії (3880) Торецьк (476) Бахмутський район (413) Волноваський район (230) Костянтинопіль (61)


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Мотоцики Китай? Скільи втрачено?
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06.05.2025 08:36 Відповісти
Скоро в кацапів будуть одні байкери - вершники без голови
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06.05.2025 08:36 Відповісти
Шалені Макси на дорозі гніву.
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06.05.2025 08:54 Відповісти
Скоріше тупи ху...ловці.
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06.05.2025 09:37 Відповісти
У 1941-му, у німців були нечисленні мотоциклетні підрозділи, які супроводжували танкові підрозділи. Після прориву танками оборони противника, вони входили в прорив та сіяли хаос у тилах. У 1944-му РСЧА взяла цей метод на озброєння. Крім мотоциклів, у підрозділи ввели потомків" "тачанки" - "вілліси" та "джипи", з встановленими кулеметами Максима. Британці та американці теж не відстали - зробили такі самі "ескадрони". Зараз кацапня йде так само на штурм. Але замість танків, у них над головою тактичні БПЛА...
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06.05.2025 08:57 Відповісти
Там були мотоцикли з колясками, де сидів кулеметник і вів вогонь по цілях. А тут дурні ху...ла, просто ціль яка не веде прицільного вогню. Можна сказати швидке м'ясо, що рухається.
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06.05.2025 09:36 Відповісти
Там були різні модифікації... Були мотоцикли і без колясок. До кінця 80-х, у Підмосков"ї зберігався цілий полк мотоциклетний. Бачив їх фотографії, у зимовому спорядженні. Шкіряне, з підбивкою із фетру, Мотоцикли і з колясками, і без. В "учебці" "Десна" , на зберіганні, була техніка, для комплектації такого самого полку. Мотоцикли були копіями німецьких БМВ.
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06.05.2025 09:42 Відповісти
 
 