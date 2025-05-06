Знищено штурмову групу ворога, яка на мотоциклах пішла в атаку в напрямку Комара, - ОСУВ "Хортиця"

Упродовж минулої доби, 5 травня 2025 року, на Харківському напрямку противник атакував позиції підрозділів Сил Оборони у Вовчанську. Успіхів не мав.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОСУВ "Хортиця".

Як зазначається, на Купʼянському напрямку ворожа армія безуспішно намагалася покращити тактичне положення біля Новоосинового, Глушківки та Загризового.

За даними ОСУВ "Хортиця", на Лиманському напрямку противник атакував наші позиції біля населених пунктів Новосергіївка, Греківка, Ольгівка, Новий Мир, Рідкодуб, Липове, Мирне та Колодязі. Штурмові дії ворога відбито.

На Краматорському та Торецькому напрямках загарбники штурмували укріплення Сил оборони неподалік Білої Гори, Диліївки, Дачного, Торецька, Романівки, Старої Миколаївки та Нової Полтавки. Всі ворожі атаки відбито.

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"На Покровському напрямку армія агресора продовжила атакувати в районах Єлизаветівки, Променю, Новоукраїнки, Котлиного, Звірового, Удачного, Новомиколаївки, Муравки, Котлярівки, Троїцького, Лисівки, Новоторецького, Успенівки та Андріївки. Погіршення тактичного положення не допущено", - йдеться у повідомленні.

Також в ОСУВ "Хортиця" наголошують, що на Новопавлівському напрямку противник намагався прорвати оборону наших захисників у районі Костянтинополя, Одрадного, Веселого та Багатиря. Ворожі атаки успішно відбито. У напрямку Комара відбито атаку та знищено шість мотоциклів з особовим складом. Наші захисники продовжують стримувати натиск, знищуючи переважаючі сили ворога.

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