Украинская пехота демонстрирует невероятную стойкость по всей линии фронта, - Сырский

Сегодня, 6 мая 2025 года, в Украине отмечают День пехоты. В этот день мы чествуем воинов механизированных, мотопехотных, горно-штурмовых подразделений Сухопутных войск и войск территориальной обороны Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщил в телеграм-канале главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, военные во всем мире знают аксиому: ни одна территория и ни один окоп не считаются твоими, пока там не стоит твой пехотинец.

"Современная украинская пехота демонстрирует невероятную стойкость по всей линии фронта. Она вгрызается в землю, стоит стеной и отражает ожесточенные атаки врага там, где другие уже не смогли бы. А когда надо - украинская пехота молниеносно атакует, освобождая родную землю. Это доказано нашими пехотинцами неоднократно", - отметил Сырский.

"Мы низко склоняем головы перед памятью воинов пехотных подразделений, которые положили на алтарь будущей Победы самое ценное - свои жизни.

Вечная память и вечная слава павшим...", - добавляет главнокомандующий.

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"Уважаемые пехотинцы Вооруженных Сил Украины! Вы пишете историю новейшей украинской государственности. Вы и есть новейшая история Украины. Спасибо каждому из вас за несокрушимость, за борьбу, за служение Украине и украинскому народу!

Желаю вам и вашим семьям здоровья и выдержки, долгожданной Победы и справедливого мира", - резюмирует он.

Ранее Сырский сообщил, что Силы обороны стабилизировали ситуацию на Покровском направлении и кое-где перехватили тактическую инициативу.