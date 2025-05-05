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Украинские военные приняли участие в параде в Лондоне. ФОТОрепортаж

Украинские военные, которые проходят обучение в Великобритании, приняли участие в военном параде ко Дню победы в Европе. Празднование состоялось в Лондоне.

Об этом пишет издание Sky News, передает Цензор.НЕТ.

"В шествии принимают участие несколько украинских военных. Когда они проходили мимо ложи, где сидит королевская семья и ведущие политики, они получили поздравления от короля и аплодисменты. Украинские солдаты, участвующие в параде, проходят обучение в Великобритании, в то время как их страна сталкивается с вторжением со стороны России", - отмечает СМИ.

Ранее в Кремле выразили недовольство из-за приглашения военнослужащих Вооруженных сил Украины на парад в Великобритании ко Дню Победы в Европе.

Читайте: Украина планирует провести встречу на уровне советников по нацбезопасности с участием США, Великобритании, Франции и Германии, - Зеленский

Украинские военные на параде в Лондоне
Украинские военные на параде в Лондоне
Украинские военные на параде в Лондоне

Автор: 

Великобритания (4982) парад (637) военнослужащие (6149)


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Топ комментарии
+16
Ось так.Украіну знае і поважае вісь світ!
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05.05.2025 16:51
+15
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05.05.2025 16:48
+7
Украинские воины достойны участвовать в любых парадах, сильнее и отважней армии сегодня в

мире нет!
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05.05.2025 17:04
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Правила форума Совет форумчан
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05.05.2025 16:48 Ответить
Ось так.Украіну знае і поважае вісь світ!
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05.05.2025 16:51 Ответить
Останні новини з фронтів нищення рашизму починаються злі слів ВПЕРШЕ В СВІТІ...

Ось чому Україна є !Україна буде ! ВПЕРШЕ В СВІТІ світ побачив - ми не мне брати з мишебратьями , у нас просто в тисках мишебратського існування виробився НАДЗВИЧАЙНА КРЕАТИВНІСТЬ на тлі головної мети - вижити, зберегти й покращити свою генетику .
Мишачого народу болотного не вистачає , беруть З ЗАКРОМІВ В"ЄТНАМУ , а українці знову й знову доводять цю історичну істину !!!
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05.05.2025 17:05 Ответить
Цивілізований,на болотах--темрява!
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05.05.2025 17:15 Ответить
Це потрійний інсульт в триголової потвори - піськов-×уйло-трампон.
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05.05.2025 16:56 Ответить
новини з МАГАтрампонії- мєлачь а пріятна

Уболівальники були налаштовані проти росіянки.
Російську спортсменку ММА Яну Сантос освистали на турнірі https://zn.ua/ukr/SPORT/ukrajinskoho-bijtsja-ufc-diskvalifikuvaly-za-dopinh.html UFC у США перед боєм із американкою Мішею Тейт.

"Мене ще до виходу в октагон освистали. Ну, зрозуміло, Тейт - американка, улюблениця. Чесно кажучи, я б'юся в UFC майже 10 років і всі бої проводила в Америці. Такого жодного разу не було, хоча з американками теж билася", - заявила росіянка.
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05.05.2025 17:13 Ответить
У відповідь ************ парадом по кривавій площі вузькооких корейців з жовтопикими китайцями. Не здивуюсь якщо на параді в моцкві ще буде ХАМАС, Хезболла, Аль каїда і ІГІЛ.
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05.05.2025 16:59 Ответить
Так і є. І ще поруч представник Ізраїлю . Світ перевернувся .
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05.05.2025 17:06 Ответить
Да мир группируется вокруг ценностей.
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05.05.2025 17:37 Ответить
" Ватсон, а что это за вой на болотах?"
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05.05.2025 17:03 Ответить
Украинские воины достойны участвовать в любых парадах, сильнее и отважней армии сегодня в

мире нет!
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05.05.2025 17:04 Ответить
Як же цей парад без вави пройшов, непорядок. Мабуть не встиг бідолаха
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05.05.2025 17:05 Ответить
Ну так Берлін брав 1-й Український фронт...
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05.05.2025 17:06 Ответить
королівська знать офігіла... погляньте на їх обличчя
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05.05.2025 17:33 Ответить
Прин Гаррі ,певно говорить малому....оце воїни,з України де зараз йде війна
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05.05.2025 17:38 Ответить
мєдвєдєв знає?
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05.05.2025 17:40 Ответить
Ну,нічого....9 травня на Москві пройде парад своїх пабєдітєлєй Гітлера: лапчатих кацапів,зашуганих бульбопітеків,косоооких і жовтомордих китайців та корейців з КНДР, африканських негрів,абхазів,осетинів,бородатих кадировців та інших стрьомних чуваків,які у 1945 зламали хребет нацизму... У Лондоні приймав парад помазанник Божий король Карл,а на Масквє тов.Сі в сопровождєнії тов.тов.Ина,Токаєва,Шуріка з Шклова,Пині,Рахмона,Кадирки та ін.потужних лідорів **********...
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05.05.2025 17:49 Ответить
подивився на ЮТУб,наші йшли поганенько,в різнобій але публіка зустріла їх аплодисментами...
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05.05.2025 17:54 Ответить
 
 