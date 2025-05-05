Украинские военные приняли участие в параде в Лондоне. ФОТОрепортаж
Украинские военные, которые проходят обучение в Великобритании, приняли участие в военном параде ко Дню победы в Европе. Празднование состоялось в Лондоне.
Об этом пишет издание Sky News, передает Цензор.НЕТ.
"В шествии принимают участие несколько украинских военных. Когда они проходили мимо ложи, где сидит королевская семья и ведущие политики, они получили поздравления от короля и аплодисменты. Украинские солдаты, участвующие в параде, проходят обучение в Великобритании, в то время как их страна сталкивается с вторжением со стороны России", - отмечает СМИ.
Ранее в Кремле выразили недовольство из-за приглашения военнослужащих Вооруженных сил Украины на парад в Великобритании ко Дню Победы в Европе.
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Ось чому Україна є !Україна буде ! ВПЕРШЕ В СВІТІ світ побачив - ми не мне брати з мишебратьями , у нас просто в тисках мишебратського існування виробився НАДЗВИЧАЙНА КРЕАТИВНІСТЬ на тлі головної мети - вижити, зберегти й покращити свою генетику .
Мишачого народу болотного не вистачає , беруть З ЗАКРОМІВ В"ЄТНАМУ , а українці знову й знову доводять цю історичну істину !!!
Уболівальники були налаштовані проти росіянки.
Російську спортсменку ММА Яну Сантос освистали на турнірі https://zn.ua/ukr/SPORT/ukrajinskoho-bijtsja-ufc-diskvalifikuvaly-za-dopinh.html UFC у США перед боєм із американкою Мішею Тейт.
"Мене ще до виходу в октагон освистали. Ну, зрозуміло, Тейт - американка, улюблениця. Чесно кажучи, я б'юся в UFC майже 10 років і всі бої проводила в Америці. Такого жодного разу не було, хоча з американками теж билася", - заявила росіянка.
мире нет!