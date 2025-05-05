Украинские военные приняли участие в параде в Лондоне. ФОТОрепортаж

Украинские военные, которые проходят обучение в Великобритании, приняли участие в военном параде ко Дню победы в Европе. Празднование состоялось в Лондоне.

Об этом пишет издание Sky News, передает Цензор.НЕТ.

"В шествии принимают участие несколько украинских военных. Когда они проходили мимо ложи, где сидит королевская семья и ведущие политики, они получили поздравления от короля и аплодисменты. Украинские солдаты, участвующие в параде, проходят обучение в Великобритании, в то время как их страна сталкивается с вторжением со стороны России", - отмечает СМИ.

Ранее в Кремле выразили недовольство из-за приглашения военнослужащих Вооруженных сил Украины на парад в Великобритании ко Дню Победы в Европе.

Читайте: Украина планирует провести встречу на уровне советников по нацбезопасности с участием США, Великобритании, Франции и Германии, - Зеленский





