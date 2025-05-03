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Украина планирует провести встречу на уровне советников по нацбезопасности с участием США, Великобритании, Франции и Германии, - Зеленский

Зеленский о встрече на уровне советников по нацбезопасности

Украина хочет провести встречу советников по вопросам национальной безопасности с участием США, Великобритании, Франции и Германии для обсуждения дальнейших шагов в мирном процессе.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg, об этом заявил президент Владимир Зеленский.

"Я не готов сейчас назвать дату, поскольку в США произошли некоторые изменения", - сказал президент.

"Госсекретарь Рубио имеет полномочия советника по национальной безопасности, и я не думаю, что кто-то будет ждать нового назначения", - добавил Зеленский.

По его словам, советники из США, Европы и Украины находятся в постоянном контакте.

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Напомним, ранее сообщалось, что советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолц и его заместитель Алекс Вонг уйдут в отставку со своих должностей в Белом доме в ближайшее время.

По данным издания Politico, одним из главных кандидатов на должность советника президента США по национальной безопасности после увольнения Майкла Уолца является спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиткофф.

Автор: 

Великобритания (4977) Германия (6975) Зеленский Владимир (20456) США (26815) Франция (3522)


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Ще не напиззівся?
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03.05.2025 13:39 Ответить
Тут наш Бонапарт в своей стихии. Совещания, разговоры, гарантии безпеки
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03.05.2025 13:57 Ответить
не забудь на картах секретні точки позначити..
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03.05.2025 14:01 Ответить
 
 