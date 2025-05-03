Україна планує провести зустріч на рівні радників з нацбезпеки за участю США, Великої Британії, Франції та Німеччини, - Зеленський

Україна хоче провести зустріч радників з питань національної безпеки за участю США, Великої Британії, Франції та Німеччини для обговорення подальших кроків у мирному процесі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg, про це заявив президент Володимир Зеленський.

"Я не готовий зараз назвати дату, оскільки в США відбулися деякі зміни", – сказав президент.

"Держсекретар Рубіо має повноваження радника з національної безпеки, і я не думаю, що хтось чекатиме на нове призначення", – додав Зеленський.

За його словами, радники зі США, Європи та України перебувають у постійному контакті.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що радник президента США Дональда Трампа з національної безпеки Майк Волц та його заступник Алекс Вонг підуть у відставку зі своїх посад у Білому домі найближчим часом.

За даними видання Politico, одним із головних кандидатів на посаду радника президента США з національної безпеки після звільнення Майкла Волца є спецпосланець Дональда Трампа Стів Віткофф.