Українські військові взяли участь у параді в Лондоні. ФОТОрепортаж
Українські військові, які проходять навчання у Великій Британії, взяли участь у військовому параді до Дня перемоги в Європі. Святкування відбулося у Лондоні.
Про це пише видання Sky News, передає Цензор.НЕТ.
"У ході беруть участь кілька українських військових. Коли вони проходили повз ложу, де сидить королівська родина та провідні політики, вони отримали привітання від короля та оплески. Українські солдати, які беруть участь у параді, проходять навчання у Великій Британії, в той час як їхня країна стикається з вторгненням з боку Росії", - зазначає ЗМІ.
Раніше у Кремлі висловили невдоволення через запрошення військовослужбовців Збройних сил України на парад у Великій Британії до Дня Перемоги в Європі.
Топ коментарі
+14 Merkator_R
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+12 Алекс Скела
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+5 Trevo Trow
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Ось чому Україна є !Україна буде ! ВПЕРШЕ В СВІТІ світ побачив - ми не мне брати з мишебратьями , у нас просто в тисках мишебратського існування виробився НАДЗВИЧАЙНА КРЕАТИВНІСТЬ на тлі головної мети - вижити, зберегти й покращити свою генетику .
Мишачого народу болотного не вистачає , беруть З ЗАКРОМІВ В"ЄТНАМУ , а українці знову й знову доводять цю історичну істину !!!
Уболівальники були налаштовані проти росіянки.
Російську спортсменку ММА Яну Сантос освистали на турнірі https://zn.ua/ukr/SPORT/ukrajinskoho-bijtsja-ufc-diskvalifikuvaly-za-dopinh.html UFC у США перед боєм із американкою Мішею Тейт.
"Мене ще до виходу в октагон освистали. Ну, зрозуміло, Тейт - американка, улюблениця. Чесно кажучи, я б'юся в UFC майже 10 років і всі бої проводила в Америці. Такого жодного разу не було, хоча з американками теж билася", - заявила росіянка.
мире нет!