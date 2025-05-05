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Українські військові взяли участь у параді в Лондоні. ФОТОрепортаж

Українські військові, які проходять навчання у Великій Британії, взяли участь у військовому параді до Дня перемоги в Європі. Святкування відбулося у Лондоні.

Про це пише видання Sky News, передає Цензор.НЕТ.

"У ході беруть участь кілька українських військових. Коли вони проходили повз ложу, де сидить королівська родина та провідні політики, вони отримали привітання від короля та оплески. Українські солдати, які беруть участь у параді, проходять навчання у Великій Британії, в той час як їхня країна стикається з вторгненням з боку Росії", - зазначає ЗМІ.

Раніше у Кремлі висловили невдоволення через запрошення військовослужбовців Збройних сил України на парад у Великій Британії до Дня Перемоги в Європі.

Читайте: Україна планує провести зустріч на рівні радників з нацбезпеки за участю США, Великої Британії, Франції та Німеччини, - Зеленський

Українські військові на параді у Лондоні
Українські військові на параді у Лондоні
Українські військові на параді у Лондоні

Автор: 

Велика Британія (5608) парад (380) військовослужбовці (4766)


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Топ коментарі
+14
Ось так.Украіну знае і поважае вісь світ!
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05.05.2025 16:51
+12
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05.05.2025 16:48
+5
Це потрійний інсульт в триголової потвори - піськов-×уйло-трампон.
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05.05.2025 16:56
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05.05.2025 16:48 Відповісти
Ось так.Украіну знае і поважае вісь світ!
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05.05.2025 16:51 Відповісти
Останні новини з фронтів нищення рашизму починаються злі слів ВПЕРШЕ В СВІТІ...

Ось чому Україна є !Україна буде ! ВПЕРШЕ В СВІТІ світ побачив - ми не мне брати з мишебратьями , у нас просто в тисках мишебратського існування виробився НАДЗВИЧАЙНА КРЕАТИВНІСТЬ на тлі головної мети - вижити, зберегти й покращити свою генетику .
Мишачого народу болотного не вистачає , беруть З ЗАКРОМІВ В"ЄТНАМУ , а українці знову й знову доводять цю історичну істину !!!
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05.05.2025 17:05 Відповісти
Цивілізований,на болотах--темрява!
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05.05.2025 17:15 Відповісти
Це потрійний інсульт в триголової потвори - піськов-×уйло-трампон.
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05.05.2025 16:56 Відповісти
новини з МАГАтрампонії- мєлачь а пріятна

Уболівальники були налаштовані проти росіянки.
Російську спортсменку ММА Яну Сантос освистали на турнірі https://zn.ua/ukr/SPORT/ukrajinskoho-bijtsja-ufc-diskvalifikuvaly-za-dopinh.html UFC у США перед боєм із американкою Мішею Тейт.

"Мене ще до виходу в октагон освистали. Ну, зрозуміло, Тейт - американка, улюблениця. Чесно кажучи, я б'юся в UFC майже 10 років і всі бої проводила в Америці. Такого жодного разу не було, хоча з американками теж билася", - заявила росіянка.
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05.05.2025 17:13 Відповісти
У відповідь ************ парадом по кривавій площі вузькооких корейців з жовтопикими китайцями. Не здивуюсь якщо на параді в моцкві ще буде ХАМАС, Хезболла, Аль каїда і ІГІЛ.
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05.05.2025 16:59 Відповісти
Так і є. І ще поруч представник Ізраїлю . Світ перевернувся .
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05.05.2025 17:06 Відповісти
Да мир группируется вокруг ценностей.
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05.05.2025 17:37 Відповісти
" Ватсон, а что это за вой на болотах?"
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05.05.2025 17:03 Відповісти
Украинские воины достойны участвовать в любых парадах, сильнее и отважней армии сегодня в

мире нет!
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05.05.2025 17:04 Відповісти
Як же цей парад без вави пройшов, непорядок. Мабуть не встиг бідолаха
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05.05.2025 17:05 Відповісти
Ну так Берлін брав 1-й Український фронт...
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05.05.2025 17:06 Відповісти
королівська знать офігіла... погляньте на їх обличчя
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05.05.2025 17:33 Відповісти
Прин Гаррі ,певно говорить малому....оце воїни,з України де зараз йде війна
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05.05.2025 17:38 Відповісти
 
 