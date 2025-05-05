Українські військові взяли участь у параді в Лондоні. ФОТОрепортаж

Українські військові, які проходять навчання у Великій Британії, взяли участь у військовому параді до Дня перемоги в Європі. Святкування відбулося у Лондоні.

Про це пише видання Sky News, передає Цензор.НЕТ.

"У ході беруть участь кілька українських військових. Коли вони проходили повз ложу, де сидить королівська родина та провідні політики, вони отримали привітання від короля та оплески. Українські солдати, які беруть участь у параді, проходять навчання у Великій Британії, в той час як їхня країна стикається з вторгненням з боку Росії", - зазначає ЗМІ.

Раніше у Кремлі висловили невдоволення через запрошення військовослужбовців Збройних сил України на парад у Великій Британії до Дня Перемоги в Європі.

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