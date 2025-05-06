Українська піхота демонструє неймовірну стійкість по всій лінії фронту, - Сирський

Сьогодні, 6 травня 2025 року, в Україні відзначають День піхоти. Цього дня ми вшановуємо воїнів механізованих, мотопіхотних, гірсько-штурмових підрозділів Сухопутних військ та військ територіальної оборони Збройних Сил України.

Про це повідомив у телеграм-каналі головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, військові у всьому світі знають аксіому: жодна територія і жоден окоп не вважаються твоїми, доки там не стоїть твій піхотинець.

"Сучасна українська піхота демонструє неймовірну стійкість по всій лінії фронту. Вона вгризається в землю, стоїть стіною і відбиває запеклі атаки ворога там, де інші вже не змогли б. А коли треба - українська піхота блискавично атакує, звільняючи рідну землю. Це доведено нашими піхотинцями неодноразово", - зауважив Сирський.

"Ми низько схиляємо голови перед пам'яттю воїнів піхотних підрозділів, які поклали на вівтар майбутньої Перемоги найцінніше – свої життя.

Вічна пам’ять і вічна слава полеглим…", - додає головнокомандувач.

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"Шановні піхотинці Збройних Сил України! Ви пишете історію новітньої української державності. Ви і є новітня історія України. Дякую кожному з вас за незламність, за боротьбу, за служіння Україні і українському народові!

Бажаю вам та вашим родинам здоров'я і витримки, довгоочікуваної Перемоги та справедливого миру", - резюмує він.

Раніше Сирський повідомив, що Сили оборони стабілізували ситуацію на Покровському напрямку та подекуди перехопили тактичну ініціативу.