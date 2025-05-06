Українська піхота демонструє неймовірну стійкість по всій лінії фронту, - Сирський
Сьогодні, 6 травня 2025 року, в Україні відзначають День піхоти. Цього дня ми вшановуємо воїнів механізованих, мотопіхотних, гірсько-штурмових підрозділів Сухопутних військ та військ територіальної оборони Збройних Сил України.
Про це повідомив у телеграм-каналі головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, військові у всьому світі знають аксіому: жодна територія і жоден окоп не вважаються твоїми, доки там не стоїть твій піхотинець.
"Сучасна українська піхота демонструє неймовірну стійкість по всій лінії фронту. Вона вгризається в землю, стоїть стіною і відбиває запеклі атаки ворога там, де інші вже не змогли б. А коли треба - українська піхота блискавично атакує, звільняючи рідну землю. Це доведено нашими піхотинцями неодноразово", - зауважив Сирський.
"Ми низько схиляємо голови перед пам'яттю воїнів піхотних підрозділів, які поклали на вівтар майбутньої Перемоги найцінніше – свої життя.
Вічна пам’ять і вічна слава полеглим…", - додає головнокомандувач.
"Шановні піхотинці Збройних Сил України! Ви пишете історію новітньої української державності. Ви і є новітня історія України. Дякую кожному з вас за незламність, за боротьбу, за служіння Україні і українському народові!
Бажаю вам та вашим родинам здоров'я і витримки, довгоочікуваної Перемоги та справедливого миру", - резюмує він.
Раніше Сирський повідомив, що Сили оборони стабілізували ситуацію на Покровському напрямку та подекуди перехопили тактичну ініціативу.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ще не вечір. Спочатку Сирський проснеться. Потім дякую. Дятел.