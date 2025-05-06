Экс-вице-президент США Пенс раскритиковал Трампа за нестабильную поддержку Украины

Российский диктатор Владимир Путин не стремится к установлению мира - он стремится захватить всю Украину.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире CNN заявил бывший вице-президент США Майк Пенс.

Политик также раскритиковал Дональда Трампа за позицию по российско-украинской войне. Он отметил, что россияне не хотят мира, а хотят захватить всю Украину. Для этого они затягивают процесс прекращения войны и придумывают оправдания своим агрессивным действиям.

Пенс отметил, что Путин понимает только силу.

"Это причина, почему нам надо четко дать понять, что Соединенные Штаты продолжат возглавлять свободный мир и предоставляют Украине военную поддержку, необходимую для отражения российской агрессии и достижения справедливого и прочного мира. Нестабильная поддержка, которую администрация Трампа продемонстрировала за последние несколько месяцев, по моему мнению, только подбодрила Россию", - заявил Пенс.

Он добавил, что это лишь вопрос времени, когда Путин отправит свои войска воевать с НАТО после завершения войны с Украиной. В таком случае, странам-членам Альянса придется воевать с ним.

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"Я придерживаюсь старой доктрины Рейгана, что если вы готовы бороться с нашими врагами на своей земле, мы предоставим вам средства для борьбы с ними там, чтобы нам не приходилось с ними бороться", - добавил он.

Пенс - государственный деятель США. С января 2017 года по январь 2021-го был вице-президентом в администрации Дональда Трампа, до этого занимал должность губернатора штата Индиана.

Напомним президент США Дональд Трамп заявил, что ему "очень весело" размышлять о том, чем его второй срок отличается от первого, и что на этот раз он руководит не только своей страной, но и всем миром.

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