Ексвіцепрезидент США Пенс розкритикував Трампа за нестабільну підтримку України

Російський диктатор Володимир Путін не прагне встановлення миру - він прагне захопити всю Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі CNN заявив колишній віцепрезидент США Майк Пенс.

Політик також розкритикував Дональда Трампа за позицію щодо російсько-української війни. Він зазначив, що росіяни не хочуть миру, а хочуть захопити всю Україну. Для цього вони затягують процес припинення війни і вигадують виправдання своїм агресивним діям.

Пенс зазначив, що Путін розуміє лише силу.

"Це причина, чому нам треба чітко дати зрозуміти, що Сполучені Штати продовжать очолювати вільний світ і надають Україні військову підтримку, необхідну для відбиття російської агресії та досягнення справедливого і тривалого миру. Нестабільна підтримка, яку адміністрація Трампа продемонструвала за останні кілька місяців, на мою думку, лише підбадьорила Росію", - заявив Пенс.

Він додав, що це лише питання часу, коли Путін відправить свої війська воювати з НАТО після завершення війни з Україною. У такому випадку, країнам-членам Альянсу доведеться воювати з ним.

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"Я дотримуюсь старої доктрини Рейгана, що якщо ви готові боротися з нашими ворогами на своїй землі, ми надамо вам засоби для боротьби з ними там, щоб нам не доводилося з ними боротися", - додав він.

Пенс - державний діяч США. Із січня 2017 року до січня 2021-го був віцепрезидентом в адміністрації Дональда Трампа, до цього обіймав посаду губернатора штату Індіана.

Нагадаємо президент США Дональд Трамп заявив, що йому "дуже весело" розмірковувати про те, чим його другий термін відрізняється від першого, і що цього разу він керує не лише своєю країною, а й усім світом.

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