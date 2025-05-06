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Новини Підтримка України Відносини Трампа та Путіна
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Ексвіцепрезидент США Пенс розкритикував Трампа за нестабільну підтримку України

Майкл Пенс розкритикував Трампа

Російський диктатор Володимир Путін не прагне встановлення миру - він прагне захопити всю Україну. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це  в ефірі CNN заявив колишній віцепрезидент США Майк Пенс.

Політик також розкритикував Дональда Трампа за позицію щодо російсько-української війни. Він зазначив, що росіяни не хочуть миру, а хочуть захопити всю Україну. Для цього вони затягують процес припинення війни і вигадують виправдання своїм агресивним діям.

Пенс зазначив, що Путін розуміє лише силу.

"Це причина, чому нам треба чітко дати зрозуміти, що Сполучені Штати продовжать очолювати вільний світ і надають Україні військову підтримку, необхідну для відбиття російської агресії та досягнення справедливого і тривалого миру. Нестабільна підтримка, яку адміністрація Трампа продемонструвала за останні кілька місяців, на мою думку, лише підбадьорила Росію", - заявив Пенс.

Він додав, що це лише питання часу, коли Путін відправить свої війська воювати з НАТО після завершення війни з Україною. У такому випадку, країнам-членам Альянсу доведеться воювати з ним.

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"Я дотримуюсь старої доктрини Рейгана, що якщо ви готові боротися з нашими ворогами на своїй землі, ми надамо вам засоби для боротьби з ними там, щоб нам не доводилося з ними боротися", - додав він.

Пенс - державний діяч США. Із січня 2017 року до січня 2021-го був віцепрезидентом в адміністрації Дональда Трампа, до цього обіймав посаду губернатора штату Індіана.

Нагадаємо президент США Дональд Трамп заявив, що йому "дуже весело" розмірковувати про те, чим його другий термін відрізняється від першого, і що цього разу він керує не лише своєю країною, а й усім світом.

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Автор: 

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вот тіки -- Екс, Екс, Екс, на посадах єскАлація,, (
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06.05.2025 10:06 Відповісти
А чим займався Пенс - коли був на посаді? Займався такою ж "нестабільною підтримкою України"...
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06.05.2025 10:09 Відповісти
Тут з тобою не згоден; у всяк випадку він, Помпео, Меттіс та інші рейганісти намагалися стабілізувати вибрики Трампа на грунті глобальних інтересів США. І за це нині Трамп викинув їх з команди управлінців.
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06.05.2025 10:19 Відповісти
Екси всі такі розумні і добрі хоч до рани прикладай. І Обама і Клінтон теж такі а в реалії маємо бовдура трампа і його дебільну зграю.
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06.05.2025 10:10 Відповісти
Критикувати - мало.
Борітися всередині респ.партії - створюйте фракцію рейганістів на противагу магашистам. Оце буде достойна відповідь.
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06.05.2025 10:14 Відповісти
Пенс - нормальний політик, представник старої гвардії, адекватних республіканців. У рудого алергія на таких.
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06.05.2025 10:23 Відповісти
Екс - крекс - пекс!!!! А де ти був раніше? Критикун хрінов!!!!
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06.05.2025 11:25 Відповісти
 
 