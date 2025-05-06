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Новости обстрелы Херсонщины
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Россияне обстреляли Камышаны на Херсонщине: погибла женщина

Взрывы раздаются в оккупированном Мариуполе

На Херсонщине в результате артиллерийского обстрела поселка Камышаны, который осуществили российские войска 6 мая, погибла женщина.

Об этом сообщила Херсонская областная прокуратура, информирует Цензор.НЕТ.

По предварительным данным следствия, удар был нанесен по жилому сектору. В момент атаки женщина находилась во дворе - она получила смертельные ранения.

Херсонская окружная прокуратура начала досудебное расследование по факту военного преступления, которое привело к гибели гражданского лица.

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Автор: 

обстрел (27351) Херсонская область (4803) Херсонский район (287) Камышаны (16)


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