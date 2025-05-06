Войска РФ атаковали село в Купянском районе: ранен подросток. ФОТОРЕПОРТАЖ

Российские войска нанесли авиаудар по селу Староверовка Купянского района Харьковской области, в результате чего получил ранения 16-летний подросток.

Об этом сообщил председатель Шевченковской общины Сергей Стариков, передает Цензор.НЕТ.

"06.05.2025 года около 10 ч. 15 мин. Купянский р-н, Шевченковская ТГ, с. Староверовская. В результате обстрела (предварительно КАБ) разрушено частное жилье, ранен ребенок 16 лет. Враг продолжает демонстрировать свою зверскую суть, терроризировать мирное население, убивать и калечить детей", - написал он.

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