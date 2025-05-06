Войска РФ атаковали село в Купянском районе: ранен подросток. ФОТОРЕПОРТАЖ
Российские войска нанесли авиаудар по селу Староверовка Купянского района Харьковской области, в результате чего получил ранения 16-летний подросток.
Об этом сообщил председатель Шевченковской общины Сергей Стариков, передает Цензор.НЕТ.
"06.05.2025 года около 10 ч. 15 мин. Купянский р-н, Шевченковская ТГ, с. Староверовская. В результате обстрела (предварительно КАБ) разрушено частное жилье, ранен ребенок 16 лет. Враг продолжает демонстрировать свою зверскую суть, терроризировать мирное население, убивать и калечить детей", - написал он.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль