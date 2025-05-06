Війська РФ атакували село на Куп’янщині: поранено підлітка. ФОТОрепортаж
Російські війська завдали авіаудару по селу Старовірівка Куп’янського району Харківської області, унаслідок чого дістав поранення 16-річний підліток.
Про це повідомив голова Шевченківської громади Сергій Старіков, передає Цензор.НЕТ.
"06.05.2025 року близько 10 год. 15 хв. Куп'янський р-н, Шевченківська ТГ, с. Старовірівка. Внаслідок обстрілу (попередньо - КАБ) зруйновано приватне житло, поранена дитина 16 років. Ворог продовжує демонструвати свою звірячу суть, тероризувати мирне населення, вбивати і калічити дітей", – написав він.
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