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Війська РФ атакували село на Куп’янщині: поранено підлітка. ФОТОрепортаж

Російські війська завдали авіаудару по селу Старовірівка Куп’янського району Харківської області, унаслідок чого дістав поранення 16-річний підліток.

Про це повідомив голова Шевченківської громади Сергій Старіков, передає Цензор.НЕТ.

"06.05.2025 року близько 10 год. 15 хв. Куп'янський р-н, Шевченківська ТГ, с. Старовірівка. Внаслідок обстрілу (попередньо - КАБ) зруйновано приватне житло, поранена дитина 16 років. Ворог продовжує демонструвати свою звірячу суть, тероризувати мирне населення, вбивати і калічити дітей", – написав він.

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Удар по селу Старовірівка на Куп’янщині
Удар по селу Старовірівка на Куп’янщині
Удар по селу Старовірівка на Куп’янщині

Автор: 

обстріл (28672) Харківська область (893) Куп’янський район (184) Старовірівка (2)


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