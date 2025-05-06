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Новини обстріли Херсонщини
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Росіяни обстріляли Комишани на Херсонщині: загинула жінка

Вибухи лунають в окупованому Маріуполі

На Херсонщині внаслідок артилерійського обстрілу селища Комишани, який здійснили російські війська 6 травня, загинула жінка.

Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура, інформує Цензор.НЕТ.

За попередніми даними слідства, удар було завдано по житловому сектору. У момент атаки жінка перебувала на подвір’ї - вона дістала смертельні поранення.

Херсонська окружна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом воєнного злочину, що призвів до загибелі цивільної особи.

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Автор: 

обстріл (28672) Херсонська область (5791) Херсонський район (294) Комишани (16)


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