Росіяни обстріляли Комишани на Херсонщині: загинула жінка
На Херсонщині внаслідок артилерійського обстрілу селища Комишани, який здійснили російські війська 6 травня, загинула жінка.
Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура, інформує Цензор.НЕТ.
За попередніми даними слідства, удар було завдано по житловому сектору. У момент атаки жінка перебувала на подвір’ї - вона дістала смертельні поранення.
Херсонська окружна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом воєнного злочину, що призвів до загибелі цивільної особи.
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