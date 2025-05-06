Россия атаковала с дрона Червоный Яр на Херсонщине: один погибший, двое раненых
6 мая российские военные нанесли удар с беспилотника по селу Красный Яр в Бериславском районе Херсонской области. В результате атаки погиб мужчина, еще двое гражданских получили ранения.
Об этом сообщила Херсонская областная прокуратура, информирует Цензор.НЕТ.
Следователи установили, что оккупанты сбросили взрывчатку с БПЛА, вызвав гибель одного человека на месте происшествия. По факту очередного военного преступления начато досудебное расследование под процессуальным руководством Бериславской окружной прокуратуры.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Чайка Київ
показать весь комментарий06.05.2025 14:27 Ответить Мне нравится 0
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль