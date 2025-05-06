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Новости обстрелы Херсонщины
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Россия атаковала с дрона Червоный Яр на Херсонщине: один погибший, двое раненых

Российский дрон атаковал гражданский автомобиль

6 мая российские военные нанесли удар с беспилотника по селу Красный Яр в Бериславском районе Херсонской области. В результате атаки погиб мужчина, еще двое гражданских получили ранения.

Об этом сообщила Херсонская областная прокуратура, информирует Цензор.НЕТ.

Следователи установили, что оккупанты сбросили взрывчатку с БПЛА, вызвав гибель одного человека на месте происшествия. По факту очередного военного преступления начато досудебное расследование под процессуальным руководством Бериславской окружной прокуратуры.

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Автор: 

обстрел (27351) Херсонская область (4803) Бериславский район (74) Червоный Яр (1)


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06.05.2025 14:27 Ответить
 
 