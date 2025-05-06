Росія атакувала з дрона Червоний Яр на Херсонщині: один загиблий, двоє поранених
6 травня російські військові завдали удару з безпілотника по селу Червоний Яр у Бериславському районі Херсонської області. Внаслідок атаки загинув чоловік, ще двоє цивільних отримали поранення.
Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура, інформує Цензор.НЕТ.
Слідчі встановили, що окупанти скинули вибухівку з БпЛА, спричинивши загибель однієї людини на місці події. За фактом чергового воєнного злочину розпочато досудове розслідування за процесуального керівництва Бериславської окружної прокуратури.
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показати весь коментар06.05.2025 14:27 Відповісти Мені подобається 0
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