Зеленский присвоил звание Героя Украины шести военным, четверым - посмертно
Президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины шести военнослужащим, четверо из них получили высшую государственную награду посмертно.
Соответствующие указы от 5 мая опубликованы на сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.
Звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" присвоено:
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младшему лейтенанту Владиславу Дацкому (указ №273/2025);
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младшему сержанту Андрею Дубницкому (посмертно, указ №274/2025);
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младшему сержанту Николаю Молчанову (указ №275/2025);
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солдату Илье Остапенко (посмертно, указ №276/2025);
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младшему сержанту Кириллу Ульману (посмертно, указ №277/2025);
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сержанту Александру Шаргородскому (посмертно, указ №278/2025).
Награды присвоены за личное мужество и героизм в защите суверенитета и территориальной целостности Украины, а также за самоотверженное служение украинскому народу.
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