Зеленский присвоил звание Героя Украины шести военным, четверым - посмертно

Президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины шести военнослужащим, четверо из них получили высшую государственную награду посмертно.

Соответствующие указы от 5 мая опубликованы на сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

Звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" присвоено:

младшему лейтенанту Владиславу Дацкому (указ №273/2025);

младшему сержанту Андрею Дубницкому (посмертно, указ №274/2025);

младшему сержанту Николаю Молчанову (указ №275/2025);

солдату Илье Остапенко (посмертно, указ №276/2025);

младшему сержанту Кириллу Ульману (посмертно, указ №277/2025);

сержанту Александру Шаргородскому (посмертно, указ №278/2025).

Награды присвоены за личное мужество и героизм в защите суверенитета и территориальной целостности Украины, а также за самоотверженное служение украинскому народу.

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