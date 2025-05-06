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Новости Награждение военных ВСУ
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Зеленский присвоил звание Героя Украины шести военным, четверым - посмертно

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Президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины шести военнослужащим, четверо из них получили высшую государственную награду посмертно.

Соответствующие указы от 5 мая опубликованы на сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

Звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" присвоено:

  • младшему лейтенанту Владиславу Дацкому (указ №273/2025);

  • младшему сержанту Андрею Дубницкому (посмертно, указ №274/2025);

  • младшему сержанту Николаю Молчанову (указ №275/2025);

  • солдату Илье Остапенко (посмертно, указ №276/2025);

  • младшему сержанту Кириллу Ульману (посмертно, указ №277/2025);

  • сержанту Александру Шаргородскому (посмертно, указ №278/2025).

Награды присвоены за личное мужество и героизм в защите суверенитета и территориальной целостности Украины, а также за самоотверженное служение украинскому народу.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20500) награда (1801) военнослужащие (6155)


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Молодець який.

4 з 6 героїв України мертві - дуже висока ефективність ЗЄ.
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06.05.2025 15:21 Ответить
Це не применшує велич їхнього геройства.
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06.05.2025 17:27 Ответить
 
 