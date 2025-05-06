Зеленський присвоїв звання Героя України шістьом військовим, чотирьом з них - посмертно
Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України шістьом військовослужбовцям, четверо з них отримали найвищу державну нагороду посмертно.
Відповідні укази від 5 травня опубліковані на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.
Звання Героя України з врученням ордена "Золота Зірка" присвоєно:
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молодшому лейтенанту Владиславу Дацькому (указ №273/2025);
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молодшому сержанту Андрію Дубницькому (посмертно, указ №274/2025);
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молодшому сержанту Миколі Молчанову (указ №275/2025);
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солдату Іллі Остапенку (посмертно, указ №276/2025);
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молодшому сержанту Кирилу Ульману (посмертно, указ №277/2025);
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сержанту Олександру Шаргородському (посмертно, указ №278/2025).
Нагороди присвоєні за особисту мужність і героїзм у захисті суверенітету та територіальної цілісності України, а також за самовіддане служіння українському народові.
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