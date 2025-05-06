Зеленський присвоїв звання Героя України шістьом військовим, чотирьом з них - посмертно

Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України шістьом військовослужбовцям, четверо з них отримали найвищу державну нагороду посмертно.

Відповідні укази від 5 травня опубліковані на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

Звання Героя України з врученням ордена "Золота Зірка" присвоєно:

молодшому лейтенанту Владиславу Дацькому (указ №273/2025);

молодшому сержанту Андрію Дубницькому (посмертно, указ №274/2025);

молодшому сержанту Миколі Молчанову (указ №275/2025);

солдату Іллі Остапенку (посмертно, указ №276/2025);

молодшому сержанту Кирилу Ульману (посмертно, указ №277/2025);

сержанту Олександру Шаргородському (посмертно, указ №278/2025).

Нагороди присвоєні за особисту мужність і героїзм у захисті суверенітету та територіальної цілісності України, а також за самовіддане служіння українському народові.

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