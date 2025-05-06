УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10985 відвідувачів онлайн
Новини Відзначення нагородами військових ЗСУ
1 329 7

Зеленський присвоїв звання Героя України шістьом військовим, чотирьом з них - посмертно

зеленський

Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України шістьом військовослужбовцям, четверо з них отримали найвищу державну нагороду посмертно.

Відповідні укази від 5 травня опубліковані на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

Звання Героя України з врученням ордена "Золота Зірка" присвоєно:

  • молодшому лейтенанту Владиславу Дацькому (указ №273/2025);

  • молодшому сержанту Андрію Дубницькому (посмертно, указ №274/2025);

  • молодшому сержанту Миколі Молчанову (указ №275/2025);

  • солдату Іллі Остапенку (посмертно, указ №276/2025);

  • молодшому сержанту Кирилу Ульману (посмертно, указ №277/2025);

  • сержанту Олександру Шаргородському (посмертно, указ №278/2025).

Нагороди присвоєні за особисту мужність і героїзм у захисті суверенітету та територіальної цілісності України, а також за самовіддане служіння українському народові.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Українська влада скасує заборону на експорт зброї, вже є погодження від Зеленського, – Forbes

Автор: 

Зеленський Володимир (23973) нагорода (1262) військовослужбовці (4770)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Молодець який.

4 з 6 героїв України мертві - дуже висока ефективність ЗЄ.
показати весь коментар
06.05.2025 15:21 Відповісти
 
 