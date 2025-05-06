Украина планирует подать заявку на членство в ОЭСР в начале 2026 года, - Шмыгаль

В начале первого квартала следующего года Украина планирует подать заявку на членство в Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на презентации ОЭСР обзоров Украины во вторник, где присутствовал генсекретарь организации Матиас Корманн.

"Мы говорили о том, что должно быть выполнено домашнее задание, чтобы иметь возможность озвучить политическое решение. Мы перед нашей встречей с господином генеральным секретарем говорили о том, что надо иметь амбициозный план, чтобы в начале первого квартала следующего года подать заявку на членство", - сказал Шмыгаль.

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Также премьер обратился к ОЭСР относительно поиска путей перевода Украины из 7-й группы рисков в 6-ю группу рисков, что важно для инвестиций и работы с международными финансовыми организациями.