Украина существенно продвинулась в борьбе против коррупции, - генсек ОЭСР Корманн
Генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества и развития Матиас Корманн заявил, что Украина достигла значительного прогресса в противодействии коррупции и построении системы добропорядочности.
Об этом он сообщил в Киеве во время презентации обзоров ОЭСР по Украине, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "И-У".
По словам Корманна, даже в условиях полномасштабной войны правительство Украины демонстрирует публичный и открытый подход к преодолению коррупции. Он отметил, что украинские индикаторы государственной добропорядочности уже приблизились к среднему уровню стран-членов ОЭСР.
"Вы существенно продвинулись в борьбе против коррупции, и я могу сказать, что система добропорядочности очень важна для того, чтобы общество вам доверяло, чтобы бизнес доверял, и это поможет восстановить страну после войны", - сказал Корманн.
Корманн подчеркнул необходимость дальнейшего укрепления системы государственного аудита, управления рисками коррупции и скорейшего запуска реестра лоббирования. Он также отметил важность привлечения малого и среднего бизнеса к антикоррупционным процессам.
"Мы будем и дальше продолжать строить с вами мощный фундамент нашей дальнейшей работы в борьбе с коррупцией для того, чтобы обеспечить успешное производство всех мероприятий, о которых мы говорим", - отметил Корманн.
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Й тепер картинка конкурсу на керівника БЕБ з Януковивсько-Ахметівсьго списку - це точно не про корупцію?це точно не про грабуй поки є час ?
хоча не дуже і смішно - zе-гниди проплатири підорку
Кандидати на очільника БЕБ: робота з Арбузовим, наукові роботи з цитатами Татарова і РФ, - ЗМІ.
Серед 16 фіналістів конкурсу на нового керівника Бюро економічної безпеки - щонайменше шестеро із цікавим минулим.
Кандидат на посаду очільника БЕБ Віктор Дубовик нині очолює директорат питань правової політики ОП.
Колишній керівник Дубовика - нині розшукуваний ексвіцепрем'єр-міністр України Сергій Арбузов. Дубовик працював у нього радником під час Революції гідності. Коли Віктор Дубовик працював радником у Арбузова, його батько був першим заступником міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка. за даними журналістів, батько кандидата отримав російський паспорт.
Руслан Пахомов, багато років працював на різних керівних посадах у компанії "Медіа Група Україна", кінцевим бенефіціаром якої є найбагатший українець Рінат Ахметов. Пахомов також працював у МВС під час президентства Януковича на посаді заступника керівника управління боротьби з кіберзлочинністю.
Також журналісти з'ясували, що у липні 2022 року "ПриватБанк" закрив рахунки Руслана Пахомова. Це сталося після того, як він протягом двох днів переказав 13,5 мільйонів гривень на фірму дружини.
Ну і т.д.
жОПу?
Таким чином, після відчутного приросту на три бали у 2023 році вже у 2024-му Україна дещо втратила позиції в антикорупційній боротьбі. Основними ж драйверами змін залишаються реформи, спрямовані на євроінтеграцію і виконання міжнародних зобов'язань.
Утім, цьогорічні результати сигналізують про формальний підхід до виконання багатьох реформ або ж свідоме пробуксовування в їх реалізації. Тож втрата балів у 2024 році вказує на те, що орієнтації суто на програмне виконання взятих Україною зобов'язань недостатньо, а реалізація розпочатих реформ відбувається не так якісно, як планувалося.
Там де раніше ******* мільйонами, при ЗЄ почали тягнути міль'ярдами.
А скільки вже ЗЄ нових "насосних", що викачують бюджет, понастворював...
Такими темпами розвивати копупцію дійсно не кожен може.
Особливо під час війни.
Такою їбаною курвою, як ЗЄ, не можна стати. Нею треба народитися.
В полон корупції і корупціонерів?