Украина существенно продвинулась в борьбе против коррупции, - генсек ОЭСР Корманн

Генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества и развития Матиас Корманн заявил, что Украина достигла значительного прогресса в противодействии коррупции и построении системы добропорядочности.

Об этом он сообщил в Киеве во время презентации обзоров ОЭСР по Украине, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "И-У".

По словам Корманна, даже в условиях полномасштабной войны правительство Украины демонстрирует публичный и открытый подход к преодолению коррупции. Он отметил, что украинские индикаторы государственной добропорядочности уже приблизились к среднему уровню стран-членов ОЭСР.

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"Вы существенно продвинулись в борьбе против коррупции, и я могу сказать, что система добропорядочности очень важна для того, чтобы общество вам доверяло, чтобы бизнес доверял, и это поможет восстановить страну после войны", - сказал Корманн.

Корманн подчеркнул необходимость дальнейшего укрепления системы государственного аудита, управления рисками коррупции и скорейшего запуска реестра лоббирования. Он также отметил важность привлечения малого и среднего бизнеса к антикоррупционным процессам.

"Мы будем и дальше продолжать строить с вами мощный фундамент нашей дальнейшей работы в борьбе с коррупцией для того, чтобы обеспечить успешное производство всех мероприятий, о которых мы говорим", - отметил Корманн.

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