РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11310 посетителей онлайн
Новости Борьба с коррупцией
1 094 35

Украина существенно продвинулась в борьбе против коррупции, - генсек ОЭСР Корманн

корман,оеср

Генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества и развития Матиас Корманн заявил, что Украина достигла значительного прогресса в противодействии коррупции и построении системы добропорядочности.

Об этом он сообщил в Киеве во время презентации обзоров ОЭСР по Украине, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "И-У".

По словам Корманна, даже в условиях полномасштабной войны правительство Украины демонстрирует публичный и открытый подход к преодолению коррупции. Он отметил, что украинские индикаторы государственной добропорядочности уже приблизились к среднему уровню стран-членов ОЭСР.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Дело экс-заместителя главы ГФС о списании налогов на 640 миллионов передали в суд, - САП

"Вы существенно продвинулись в борьбе против коррупции, и я могу сказать, что система добропорядочности очень важна для того, чтобы общество вам доверяло, чтобы бизнес доверял, и это поможет восстановить страну после войны", - сказал Корманн.

Корманн подчеркнул необходимость дальнейшего укрепления системы государственного аудита, управления рисками коррупции и скорейшего запуска реестра лоббирования. Он также отметил важность привлечения малого и среднего бизнеса к антикоррупционным процессам.

"Мы будем и дальше продолжать строить с вами мощный фундамент нашей дальнейшей работы в борьбе с коррупцией для того, чтобы обеспечить успешное производство всех мероприятий, о которых мы говорим", - отметил Корманн.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Экс-руководители государственного производителя турбин разворовали 1,4 миллиарда: Дело передали в суд

Автор: 

коррупция (8563) ОЭСР (10) война в Украине (4134)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+19
показать весь комментарий
06.05.2025 15:24
+13
показать весь комментарий
06.05.2025 15:28
+12
показать весь комментарий
06.05.2025 15:27
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
06.05.2025 15:24 Ответить
Як це все ефімерно...Байден закривав очі на зЄМАРОДЕРСТВО , щоб не завадити підтримці України, тепер ця правокульгава Європа буде потати зЄблдям ... Бо їй так хочеться( не сім у владі) не воюючи уникнути затрат та жертв виїхати на спині України. А виборці вже ось-ось скажуть НІ засиллю біженців- емігрантів й ТАК ультра-правим....
Й тепер картинка конкурсу на керівника БЕБ з Януковивсько-Ахметівсьго списку - це точно не про корупцію?це точно не про грабуй поки є час ?
показать весь комментарий
06.05.2025 15:59 Ответить
показать весь комментарий
06.05.2025 15:25 Ответить
показать весь комментарий
06.05.2025 15:25 Ответить
показать весь комментарий
06.05.2025 15:27 Ответить
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
показать весь комментарий
06.05.2025 15:25 Ответить
показать весь комментарий
06.05.2025 15:26 Ответить
В нас немає корупції - всі корупціонери виїхали за кордон, раптово... Всі і одночасно!
показать весь комментарий
06.05.2025 15:27 Ответить
показать весь комментарий
06.05.2025 15:28 Ответить


хоча не дуже і смішно - zе-гниди проплатири підорку
показать весь комментарий
06.05.2025 15:28 Ответить
квартал наймає нових клоунів...
показать весь комментарий
06.05.2025 15:29 Ответить
Ага.
Кандидати на очільника БЕБ: робота з Арбузовим, наукові роботи з цитатами Татарова і РФ, - ЗМІ.
Серед 16 фіналістів конкурсу на нового керівника Бюро економічної безпеки - щонайменше шестеро із цікавим минулим.
Кандидат на посаду очільника БЕБ Віктор Дубовик нині очолює директорат питань правової політики ОП.
Колишній керівник Дубовика - нині розшукуваний ексвіцепрем'єр-міністр України Сергій Арбузов. Дубовик працював у нього радником під час Революції гідності. Коли Віктор Дубовик працював радником у Арбузова, його батько був першим заступником міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка. за даними журналістів, батько кандидата отримав російський паспорт.
Руслан Пахомов, багато років працював на різних керівних посадах у компанії "Медіа Група Україна", кінцевим бенефіціаром якої є найбагатший українець Рінат Ахметов. Пахомов також працював у МВС під час президентства Януковича на посаді заступника керівника управління боротьби з кіберзлочинністю.
 Також журналісти з'ясували, що у липні 2022 року "ПриватБанк" закрив рахунки Руслана Пахомова. Це сталося після того, як він протягом двох днів переказав 13,5 мільйонів гривень на фірму дружини.
Ну і т.д.
показать весь комментарий
06.05.2025 15:36 Ответить
Він дивиться телемарафон!!!
показать весь комментарий
06.05.2025 15:32 Ответить
👏🤡🐿🥳🤣
показать весь комментарий
06.05.2025 15:33 Ответить
Куди ? В жОПу?
показать весь комментарий
06.05.2025 15:35 Ответить
https://ti-ukraine.org/research/indeks-spryjnyattya-koruptsiyi-2024/ 35 балів зі 100 можливих отримала Україна в Індексі сприйняття корупції (Corruption Perceptions Index - CPI) за 2024 рік. У новому дослідженні Transparency International наша країна посідає 105 місце поміж 180 країн.

Таким чином, після відчутного приросту на три бали у 2023 році вже у 2024-му Україна дещо втратила позиції в антикорупційній боротьбі. Основними ж драйверами змін залишаються реформи, спрямовані на євроінтеграцію і виконання міжнародних зобов'язань.

Утім, цьогорічні результати сигналізують про формальний підхід до виконання багатьох реформ або ж свідоме пробуксовування в їх реалізації. Тож втрата балів у 2024 році вказує на те, що орієнтації суто на програмне виконання взятих Україною зобов'язань недостатньо, а реалізація розпочатих реформ відбувається не так якісно, як планувалося.
показать весь комментарий
06.05.2025 15:37 Ответить
показать весь комментарий
06.05.2025 15:38 Ответить
показать весь комментарий
06.05.2025 15:39 Ответить
показать весь комментарий
06.05.2025 15:43 Ответить
генсеку нєхіло засіяли !!!!! )))
показать весь комментарий
06.05.2025 15:49 Ответить
Та ******* який прогрес.

Там де раніше ******* мільйонами, при ЗЄ почали тягнути міль'ярдами.

А скільки вже ЗЄ нових "насосних", що викачують бюджет, понастворював...

Такими темпами розвивати копупцію дійсно не кожен може.
Особливо під час війни.
Такою їбаною курвою, як ЗЄ, не можна стати. Нею треба народитися.
показать весь комментарий
06.05.2025 15:53 Ответить
показать весь комментарий
06.05.2025 15:54 Ответить
Интересно, сколько он взял за такой высновок?😎
показать весь комментарий
06.05.2025 15:55 Ответить
Від старої позбавилися, залишилося новою зайнятися, но це не до часу
показать весь комментарий
06.05.2025 16:01 Ответить
показать весь комментарий
06.05.2025 16:04 Ответить
В який бік?
В полон корупції і корупціонерів?
показать весь комментарий
06.05.2025 16:07 Ответить
Скільки коштувала опу ця локшина від генсека ОЕСР Корманн
показать весь комментарий
06.05.2025 16:12 Ответить
він хоч на карті світу зможе показати де Україна знаходиться?
показать весь комментарий
06.05.2025 16:33 Ответить
А нижче заголовки новин , одна за одною почитати то він з іншої планети
показать весь комментарий
06.05.2025 16:34 Ответить
Назовіть поіменно,кого побороли?
показать весь комментарий
06.05.2025 16:52 Ответить
не выдержал- от смеха обосцался, сейчас время невиданной, колоссальной коррупции- время поджимает
показать весь комментарий
06.05.2025 16:57 Ответить
Пчёлы против мёда, борьба решительная и беспощадная!💪
показать весь комментарий
06.05.2025 17:02 Ответить
Конечно побороли,ну как побороли-возглавили.И это уже не коррупция,а бизнес.
показать весь комментарий
06.05.2025 17:14 Ответить
 
 