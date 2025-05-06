Україна суттєво просунулась в боротьбі проти корупції, - генсек ОЕСР Корманн
Генеральний секретар Організації економічного співробітництва та розвитку Матіас Корманн заявив, що Україна досягла значного прогресу у протидії корупції та побудові системи доброчесності.
Про це він повідомив у Києві під час презентації оглядів ОЕСР щодо України, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "І-У".
За словами Корманна, навіть в умовах повномасштабної війни уряд України демонструє публічний і відкритий підхід до подолання корупції. Він зазначив, що українські індикатори державної доброчесності вже наблизилися до середнього рівня країн-членів ОЕСР.
"Ви суттєво просунулися в боротьбі проти корупції, і я можу сказати, що система доброчесності є дуже важлива для того, щоб громада вам довіряла, щоб бізнес довіряв, і це допоможе відновити країну після війни", - сказав Корманн.
Корманн підкреслив необхідність подальшого зміцнення системи державного аудиту, управління ризиками корупції та якнайшвидшого запуску реєстру лобіювання. Він також наголосив на важливості залучення малого і середнього бізнесу до антикорупційних процесів.
"Ми будемо і далі продовжувати будувати з вами потужний фундамент нашої подальшої роботи в боротьбі з корупцією для того, щоб забезпечити успішне провадження всіх заходів, про які ми говоримо", - зазначив Корманн.
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Й тепер картинка конкурсу на керівника БЕБ з Януковивсько-Ахметівсьго списку - це точно не про корупцію?це точно не про грабуй поки є час ?
хоча не дуже і смішно - zе-гниди проплатири підорку
Кандидати на очільника БЕБ: робота з Арбузовим, наукові роботи з цитатами Татарова і РФ, - ЗМІ.
Серед 16 фіналістів конкурсу на нового керівника Бюро економічної безпеки - щонайменше шестеро із цікавим минулим.
Кандидат на посаду очільника БЕБ Віктор Дубовик нині очолює директорат питань правової політики ОП.
Колишній керівник Дубовика - нині розшукуваний ексвіцепрем'єр-міністр України Сергій Арбузов. Дубовик працював у нього радником під час Революції гідності. Коли Віктор Дубовик працював радником у Арбузова, його батько був першим заступником міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка. за даними журналістів, батько кандидата отримав російський паспорт.
Руслан Пахомов, багато років працював на різних керівних посадах у компанії "Медіа Група Україна", кінцевим бенефіціаром якої є найбагатший українець Рінат Ахметов. Пахомов також працював у МВС під час президентства Януковича на посаді заступника керівника управління боротьби з кіберзлочинністю.
Також журналісти з'ясували, що у липні 2022 року "ПриватБанк" закрив рахунки Руслана Пахомова. Це сталося після того, як він протягом двох днів переказав 13,5 мільйонів гривень на фірму дружини.
Ну і т.д.
жОПу?
Таким чином, після відчутного приросту на три бали у 2023 році вже у 2024-му Україна дещо втратила позиції в антикорупційній боротьбі. Основними ж драйверами змін залишаються реформи, спрямовані на євроінтеграцію і виконання міжнародних зобов'язань.
Утім, цьогорічні результати сигналізують про формальний підхід до виконання багатьох реформ або ж свідоме пробуксовування в їх реалізації. Тож втрата балів у 2024 році вказує на те, що орієнтації суто на програмне виконання взятих Україною зобов'язань недостатньо, а реалізація розпочатих реформ відбувається не так якісно, як планувалося.
Там де раніше ******* мільйонами, при ЗЄ почали тягнути міль'ярдами.
А скільки вже ЗЄ нових "насосних", що викачують бюджет, понастворював...
Такими темпами розвивати копупцію дійсно не кожен може.
Особливо під час війни.
Такою їбаною курвою, як ЗЄ, не можна стати. Нею треба народитися.
В полон корупції і корупціонерів?