Україна суттєво просунулась в боротьбі проти корупції, - генсек ОЕСР Корманн

Генеральний секретар Організації економічного співробітництва та розвитку Матіас Корманн заявив, що Україна досягла значного прогресу у протидії корупції та побудові системи доброчесності.

Про це він повідомив у Києві під час презентації оглядів ОЕСР щодо України, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "І-У".

За словами Корманна, навіть в умовах повномасштабної війни уряд України демонструє публічний і відкритий підхід до подолання корупції. Він зазначив, що українські індикатори державної доброчесності вже наблизилися до середнього рівня країн-членів ОЕСР.

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"Ви суттєво просунулися в боротьбі проти корупції, і я можу сказати, що система доброчесності є дуже важлива для того, щоб громада вам довіряла, щоб бізнес довіряв, і це допоможе відновити країну після війни", - сказав Корманн.

Корманн підкреслив необхідність подальшого зміцнення системи державного аудиту, управління ризиками корупції та якнайшвидшого запуску реєстру лобіювання. Він також наголосив на важливості залучення малого і середнього бізнесу до антикорупційних процесів.

"Ми будемо і далі продовжувати будувати з вами потужний фундамент нашої подальшої роботи в боротьбі з корупцією для того, щоб забезпечити успішне провадження всіх заходів, про які ми говоримо", - зазначив Корманн.

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