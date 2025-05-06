Україна планує подати заявку на членство в ОЕСР на початку 2026 року, - Шмигаль

На початку першого кварталу наступного року Україна планує подати заявку на членство в Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР).

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це розповів прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на презентації ОЕСР оглядів України у вівторок, де був присутній генсекретар організації Матіас Корманн.

"Ми говорили про те, що має бути виконане домашнє завдання, щоб мати змогу озвучити політичне рішення. Ми перед нашою зустріччю з паном генеральним секретарем говорили про те, що треба мати амбітний план, щоб на початку першого кварталу наступного року подати заявку на членство", - сказав Шмигаль.

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Також прем’єр звернувся до ОЕСР щодо пошуку шляхів переведення України з 7-ї групи ризиків до 6-ї групи ризиків, що важливо для інвестицій і роботи з міжнародними фінансовими організаціями.