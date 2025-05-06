Враг продвинулся возле Каменки и Белогоровки, - DeepState. КАРТЫ
Войска РФ имеют продвижение возле двух населенных пунктов на Востоке нашей страны.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные аналитиков проекта DeepState.
"Карта обновлена. Враг продвинулся возле Каменки (село в Двуречанской поселковой громаде Купянского района Харьковской области) и Белогоровки (поселок в Украине, в Лисичанской городской громаде Северодонецкого района Луганской области)", - говорится в сообщении.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
ВСУ уже контролирует две улицы в Северо-Западной части нп Теткино. На данном участке находится до взвода солдат противника.
Так же идут активные накаты ВСУ в направлении нп Волфино и Новый Путь."