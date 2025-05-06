Враг продвинулся возле Каменки и Белогоровки, - DeepState. КАРТЫ

Войска РФ имеют продвижение возле двух населенных пунктов на Востоке нашей страны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные аналитиков проекта DeepState.

"Карта обновлена. Враг продвинулся возле Каменки (село в Двуречанской поселковой громаде Купянского района Харьковской области) и Белогоровки (поселок в Украине, в Лисичанской городской громаде Северодонецкого района Луганской области)", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг оккупировал Зеленое Поле и продвинулся возле Нового и Новомихайловки, - DeepState. КАРТЫ



Каменка



Белогоровка