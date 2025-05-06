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Новости Обновленные карты DeepState
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Враг продвинулся возле Каменки и Белогоровки, - DeepState. КАРТЫ

Войска РФ имеют продвижение возле двух населенных пунктов на Востоке нашей страны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные аналитиков проекта DeepState.

"Карта обновлена. Враг продвинулся возле Каменки (село в Двуречанской поселковой громаде  Купянского района Харьковской области) и Белогоровки (поселок в Украине, в Лисичанской городской громаде Северодонецкого района Луганской области)", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг оккупировал Зеленое Поле и продвинулся возле Нового и Новомихайловки, - DeepState. КАРТЫ

Белогоровка карта
Каменка

Белогоровка
Белогоровка

Автор: 

Донецкая область (9767) Харьковская область (887) Бахмутский район (409) Купянский район (185) Белогоровка (3) Каменка (5) DeepState (114)


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А сирок щось інше щебечить....
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06.05.2025 16:25 Ответить
подекуди....
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06.05.2025 16:26 Ответить
Контролюйте уважно!
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06.05.2025 16:28 Ответить
я завжди уважно.... контролюю...
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06.05.2025 16:29 Ответить
а на Масквє закопали командира відомої Псковської дивізії ВДВ Рашки Шихабідова Абдулазіза...
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06.05.2025 16:33 Ответить
@ ЗСУ розпочали свій наступ з боку н.п. Іскрисківщина, тим самим оточуючи населений пункт Теткіно з іншого боку.
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06.05.2025 17:50 Ответить
@ "Воєнний рашистський ТГ-канал повідомляє про ситуацію в Курській області таке:
ВСУ уже контролирует две улицы в Северо-Западной части нп Теткино. На данном участке находится до взвода солдат противника.
Так же идут активные накаты ВСУ в направлении нп Волфино и Новый Путь."
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06.05.2025 19:03 Ответить
Як вони просуваються якшо на всіх відео їх техніка сгоряє?
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06.05.2025 19:19 Ответить
 
 