3 584 8
Ворог просунувся біля Кам’янки та Білогорівки, - DeepState. КАРТИ
Війська РФ мають просування біля двох населених пунктів на Сході нашої країни.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані аналітиків проєкту DeepState.
"Мапу оновлено. Ворог просунувся біля Кам'янки ( село у Дворічанській селищній громаді Куп'янського району Харківської області) та Білогорівки ( селище в Україні, у Лисичанській міській громаді Сєвєродонецького району Луганської області)", - йдеться у повідомленні.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
ВСУ уже контролирует две улицы в Северо-Западной части нп Теткино. На данном участке находится до взвода солдат противника.
Так же идут активные накаты ВСУ в направлении нп Волфино и Новый Путь."