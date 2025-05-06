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Новини Оновлені карти DeepState
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Ворог просунувся біля Кам’янки та Білогорівки, - DeepState. КАРТИ

Війська РФ мають просування біля двох населених пунктів на Сході нашої країни. 

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані аналітиків проєкту DeepState.

"Мапу оновлено. Ворог просунувся біля Кам'янки ( село у Дворічанській селищній громаді Куп'янського району Харківської області) та Білогорівки ( селище в Україні, у Лисичанській міській громаді Сєвєродонецького району Луганської області)", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог окупував Зелене Поле та просунувся біля Нового і Новомихайлівки, - DeepState. КАРТИ

Білогорівка карта
Кам'янка 

Білогорівка
Білогорівка 

Автор: 

Донецька область (8578) Харківська область (893) Бахмутський район (415) Куп’янський район (184) Білогорівка (3) Кам’янка (5) DeepState (114)


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А сирок щось інше щебечить....
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06.05.2025 16:25 Відповісти
подекуди....
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06.05.2025 16:26 Відповісти
Контролюйте уважно!
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06.05.2025 16:28 Відповісти
я завжди уважно.... контролюю...
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06.05.2025 16:29 Відповісти
а на Масквє закопали командира відомої Псковської дивізії ВДВ Рашки Шихабідова Абдулазіза...
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06.05.2025 16:33 Відповісти
@ ЗСУ розпочали свій наступ з боку н.п. Іскрисківщина, тим самим оточуючи населений пункт Теткіно з іншого боку.
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06.05.2025 17:50 Відповісти
@ "Воєнний рашистський ТГ-канал повідомляє про ситуацію в Курській області таке:
ВСУ уже контролирует две улицы в Северо-Западной части нп Теткино. На данном участке находится до взвода солдат противника.
Так же идут активные накаты ВСУ в направлении нп Волфино и Новый Путь."
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06.05.2025 19:03 Відповісти
Як вони просуваються якшо на всіх відео їх техніка сгоряє?
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06.05.2025 19:19 Відповісти
 
 