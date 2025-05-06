Ворог просунувся біля Кам’янки та Білогорівки, - DeepState. КАРТИ

Війська РФ мають просування біля двох населених пунктів на Сході нашої країни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані аналітиків проєкту DeepState.

"Мапу оновлено. Ворог просунувся біля Кам'янки ( село у Дворічанській селищній громаді Куп'янського району Харківської області) та Білогорівки ( селище в Україні, у Лисичанській міській громаді Сєвєродонецького району Луганської області)", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог окупував Зелене Поле та просунувся біля Нового і Новомихайлівки, - DeepState. КАРТИ



Кам'янка



Білогорівка