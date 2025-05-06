Украина полностью обеспечила потребность во внешнем финансировании на 2025 год, - Шмыгаль

Потребность Украины во внешнем финансировании на 2025 год, которая составляет более 39 миллиардов долларов, полностью покрыта.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства 6 мая, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Шмыгаля, дефицит бюджета покрывается как за счет помощи международных партнеров, так и внутренних заимствований. Также он подчеркнул, что в 2025 году правительство планирует потратить 26% ВВП на оборонный сектор и сектор безопасности, подчеркнув, что эти расходы формируются из налогов граждан.

В апреле общий фонд госбюджета получил почти 275 миллиардов гривен поступлений, а с начала года - более 856 миллиардов гривен. Эти средства, по словам премьера, являются результатом уплаты налогов, акцизов, пошлин и сборов.

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