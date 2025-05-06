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Новини Зовнішнє фінансування
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Україна повністю забезпечила потребу в зовнішньому фінансуванні на 2025 рік, - Шмигаль

шмигаль

Потреба України у зовнішньому фінансуванні на 2025 рік, яка становить понад 39 мільярдів доларів, повністю покрита.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду 6 травня, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Шмигаля, дефіцит бюджету покривається як за рахунок допомоги міжнародних партнерів, так і внутрішніх запозичень. Також він наголосив, що в 2025 році уряд планує витратити 26% ВВП на оборонний та безпековий сектор, підкресливши, що ці витрати формуються з податків громадян.

У квітні загальний фонд держбюджету отримав майже 275 мільярдів гривень надходжень, а з початку року - понад 856 мільярдів гривень. Ці кошти, за словами прем’єра, є результатом сплати податків, акцизів, мит і зборів.

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Автор: 

фінансування (3128) Шмигаль Денис (4602)


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а підвищення податків - це бонус для ахметки та зелені?
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06.05.2025 17:57 Відповісти
повністю забезпечила потребу - економіка ще ніколи не була настільки економною
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06.05.2025 18:03 Відповісти
Що, навіть на офшори вистачає? Чи вже понажирались?
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06.05.2025 18:59 Відповісти
***** досягнення. 😁

Чуваки реально повністю вже ******...
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06.05.2025 19:17 Відповісти
Потреба України у зовнішньому фінансуванні на 2025 рік, яка становить понад 39 мільярдів доларів, повністю покрита. - Іншими словами-"Ми домовилися про позику ,котру будемо розтягувати ,як в "останній день"і відавати котру будуть правнуки "мудрого наріду" і то хто знає чи віддадуть....
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06.05.2025 19:33 Відповісти
 
 