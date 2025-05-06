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Новости
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За 2 года программой "єВідновлення" воспользовались 100 тыс. украинских семей, - Шмыгаль

заседание Кабинета Министров

В течение двух лет государственной программой "єВідновлення" воспользовались почти 100 тысяч украинских семей.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства 6 мая, сообщает Цензор.НЕТ.

"Программе "єВідновлення" исполняется два года. За это время программой воспользовались почти 100 тысяч украинских семей, которые получили средства для восстановления поврежденных домов или приобрели новые за жилищные сертификаты", - отметил премьер.

По словам Шмыгаля, помощь семьям на ремонт поврежденного жилья уже составляет 9,8 млрд грн. Государство дало возможность сгенерировать 17,4 тысячи жилищных сертификатов на сумму более 25 млрд грн. Также уже получено почти тысячу заявлений на выплаты для строительства нового жилья на собственном земельном участке.

"Постоянно добавляем в программу "єВідновлення" новые опции. В частности, уже доступны компенсации для ВПЛ и возможность оплатить жилищным сертификатом первый взнос по ипотеке "єОселя", - сообщил глава правительства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "єОселя": За два с половиной года украинцы получили льготных кредитов на жилье на 27,2 миллиарда

Автор: 

жилье (909) Шмыгаль Денис (2705) восстановления (147) єВідновлення (21)


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Скористалися - формально так.
Чи покрило це реальні ушкодження? Дуууже, дуже навряд.

Добре, якщо вистачило хоча б вікна вставити.
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06.05.2025 19:12 Ответить
Ого. Це за рік сто тисяч? Бо ось було: "2 лют. 2024 р. - В рамках програми єВідновлення 500 українських родин отримали нове житло замість зруйнованого".
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06.05.2025 19:54 Ответить
за зе-державною програмою" єВідновлення" шмыгаль выдал по 5 000 грн
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06.05.2025 20:20 Ответить
 
 