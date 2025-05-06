За 2 роки програмою єВідновлення скористалися 100 тис. українських родин, - Шмигаль

Упродовж двох років державною програмою "єВідновлення" скористалися майже 100 тисяч українських родин.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду 6 травня, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Програмі єВідновлення виповнюється два роки. За цей час програмою скористалися майже 100 тисяч українських родин, які отримали кошти для відновлення пошкоджених домівок або придбали нові за житлові сертифікати", - зазначив прем'єр .

За словами Шмигаля, допомога родинам на ремонт пошкодженого житла вже складає 9,8 млрд грн. Держава дала можливість згенерувати 17,4 тисячі житлових сертифікатів на суму понад 25 млрд грн. Також уже отримано майже тисячу заяв на виплати для будівництва нового житла на власній земельній ділянці.

"Постійно додаємо до програми єВідновлення нові опції. Зокрема, вже доступні компенсації для ВПО та можливість оплатити житловим сертифікатом перший внесок за іпотекою єОселя", - повідомив очільник уряду.

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