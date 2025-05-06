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Новости Зеленский присвоил звание бригадного генерала трем людям
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Зеленский присвоил звание бригадного генерала трем военным

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о присвоении звания бригадного генерала трем военным.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт Президента.

Указом Президента Украины №282/2025 от 5 мая 2025 года воинское звание бригадного генерала присвоено полковнику Виктору Солимчуку - заместителю Командующего объединенных сил Вооруженных Сил Украины.

Указом Президента Украины №283/2025 от 5 мая 2025 года воинское звание бригадного генерала присвоено полковнику Алексею Майстренко - начальнику 169 учебного центра имени князя Ярослава Мудрого Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.

Указом Президента Украины №284/2025 от 5 мая 2025 года воинское звание бригадного генерала присвоено полковнику Александру Бакулину - командиру 19 армейского корпуса оперативного командования "Юг" Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.

Читайте: Зеленский присвоил звание Героя Украины шести военным, четверым - посмертно

Автор: 

Зеленский Владимир (20500) ВСУ (6624)


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Чомусь підозрюю, що обрав НЕ самих розумних, а самих тупих та виконавчих.
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06.05.2025 20:41 Ответить
Кого подали (Єрмак, Умеров, Сирський на вибір), того і призначив.
Певен, що ЗЄ ці прізвища побачив під час призначення вперше, як і ми зараз.
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06.05.2025 20:46 Ответить
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06.05.2025 20:47 Ответить
Фронту нужны генералы из окопов а не как всегда из придворной свиты.
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06.05.2025 20:50 Ответить
ну лисий та йузік - це точно! це ще ті хєнєрали-герої, що і в воді не тонуть! а третій хто?
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06.05.2025 21:01 Ответить
Дивна залежність: повзуча здача територій чомусь супроводжується збільшенням кількості генералів!
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06.05.2025 21:05 Ответить
дав генерала- і на ВЛК, геть не придатний-на чудову пенсію. Новий спосіб звільнення із ЗСУ
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06.05.2025 22:07 Ответить
 
 