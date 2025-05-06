Зеленский присвоил звание бригадного генерала трем военным
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о присвоении звания бригадного генерала трем военным.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт Президента.
Указом Президента Украины №282/2025 от 5 мая 2025 года воинское звание бригадного генерала присвоено полковнику Виктору Солимчуку - заместителю Командующего объединенных сил Вооруженных Сил Украины.
Указом Президента Украины №283/2025 от 5 мая 2025 года воинское звание бригадного генерала присвоено полковнику Алексею Майстренко - начальнику 169 учебного центра имени князя Ярослава Мудрого Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.
Указом Президента Украины №284/2025 от 5 мая 2025 года воинское звание бригадного генерала присвоено полковнику Александру Бакулину - командиру 19 армейского корпуса оперативного командования "Юг" Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.
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Певен, що ЗЄ ці прізвища побачив під час призначення вперше, як і ми зараз.