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Новини Зеленський присвоїв звання бригадного генерала трьом людям
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Зеленський присвоїв звання бригадного генерала трьом військовим

зеленський

Президент України Володимир Зеленський підписав укази про присвоєння звання бригадного генерала трьом військовим.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт Президента.

Указом Президента України №282/2025 від 5 травня 2025 року військове звання бригадного генерала присвоєно полковнику Віктору Солімчуку – заступнику Командувача об'єднаних сил Збройних Сил України.

Указом Президента України №283/2025 від 5 травня 2025 року військове звання бригадного генерала присвоєно полковнику Олексію Майстренку – начальнику 169 навчального центру імені князя Ярослава Мудрого Сухопутних військ Збройних Сил України.

Указом Президента України №284/2025 від 5 травня 2025 року військове звання бригадного генерала присвоєно полковнику Олександру Бакуліну – командиру 19 армійського корпусу оперативного командування "Південь" Сухопутних військ Збройних Сил України.

Читайте: Зеленський присвоїв звання Героя України шістьом військовим, чотирьом з них - посмертно

Автор: 

Зеленський Володимир (23973) ЗСУ (7588)


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Чомусь підозрюю, що обрав НЕ самих розумних, а самих тупих та виконавчих.
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06.05.2025 20:41 Відповісти
Кого подали (Єрмак, Умеров, Сирський на вибір), того і призначив.
Певен, що ЗЄ ці прізвища побачив під час призначення вперше, як і ми зараз.
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06.05.2025 20:46 Відповісти
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06.05.2025 20:47 Відповісти
Фронту нужны генералы из окопов а не как всегда из придворной свиты.
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06.05.2025 20:50 Відповісти
ну лисий та йузік - це точно! це ще ті хєнєрали-герої, що і в воді не тонуть! а третій хто?
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06.05.2025 21:01 Відповісти
Дивна залежність: повзуча здача територій чомусь супроводжується збільшенням кількості генералів!
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06.05.2025 21:05 Відповісти
 
 