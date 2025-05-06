Зеленський присвоїв звання бригадного генерала трьом військовим

Президент України Володимир Зеленський підписав укази про присвоєння звання бригадного генерала трьом військовим.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт Президента.

Указом Президента України №282/2025 від 5 травня 2025 року військове звання бригадного генерала присвоєно полковнику Віктору Солімчуку – заступнику Командувача об'єднаних сил Збройних Сил України.

Указом Президента України №283/2025 від 5 травня 2025 року військове звання бригадного генерала присвоєно полковнику Олексію Майстренку – начальнику 169 навчального центру імені князя Ярослава Мудрого Сухопутних військ Збройних Сил України.

Указом Президента України №284/2025 від 5 травня 2025 року військове звання бригадного генерала присвоєно полковнику Олександру Бакуліну – командиру 19 армійського корпусу оперативного командування "Південь" Сухопутних військ Збройних Сил України.

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