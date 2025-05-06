На Покровском направлении враг атаковал 46 раз, обезврежен 161 оккупант, - Генштаб

По состоянию на 22:00 на фронте произошло 119 боевых столкновений. Самая горячая сегодня ситуация на Покровском, Лиманском и Новопавловском направлениях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

За сегодня враг нанес один ракетный и 74 авиационных ударов, применил при этом одну ракету и 121 КАБ, привлек для поражения 1317 дронов-камикадзе, совершил более 4700 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

Боевые действия на Харьковщине

На Харьковском направлении враг восемь раз атаковал вблизи Волчанска и Волчанских Хуторов, в настоящее время продолжается одно боестолкновение.

На Купянском направлении противник в течение дня три раза пытался продвинуться к нашим позициям в районах населенных пунктов Загрызово и Петропавловка, украинские подразделения отбили атаки оккупантов.

Боевые действия на Донбассе

На Лиманском направлении враг 19 раз атаковал в районах населенных пунктов Липовое, Надежда, Зеленый Гай, Редкодуб, Ямполовка, Торское и в направлениях Нового Мира, Зеленой Долины и Колодязей. Наши воины остановили 15 атак захватчиков, еще четыре боя продолжаются до сих пор.

На Краматорском направлении наши защитники отбили две атаки противника в районе Курдюмовки и Часова Яра, еще три боестолкновения продолжаются.

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На Торецком направлении враг провел шесть наступательных действий на позиции наших войск в районах Дачного, Дружбы и Торецка, одно боестолкновение продолжается.

С начала суток враг 46 раз пытался вклиниться в нашу оборону на Покровском направлении в районах населенных пунктов Калиновое, Луч, Лисовка, Даченское, Шевченко, Котлино, Удачное, Троицкое, Новосергиевка, Котляровка, Серебряное, Андреевка, и в направлениях Малиновки, Новопавловки, Покровска, Миролюбовки, Алексеевки, сейчас продолжается пять боестолкновений. Вражеская авиация нанесла удары управляемыми авиабомбами по районам населенных пунктов Русин Яр, Новая Полтавка, Старая Николаевка, Мирноград, Белицкое, Покровск, Александро-Калиново, Заря и Новопавловка. По имеющейся предварительной информации, потери оккупантов на направлении за сегодня составляют 161 человека убитыми и ранеными, к тому же уничтожено семь автомобилей, семь мотоциклов, 10 БпЛА, три терминала спутниковой связи, один миномет, кроме того, повреждены пушка и терминал спутниковой связи противника.

На Новопавловском направлении за сегодняшний день украинские воины уже отбили 15 атак оккупационной армии в районах населенных пунктов Константинополь, Привольное, Ровнополь, Новоселка, Свободное Поле и в направлениях населенных пунктов Шевченко, Новополь, Отрадное, еще одно боестолкновение продолжается до сих пор. Авиаударам подверглись Новополь, Темировка, Ольговское, Вербовое, Зеленое Поле и Новодаровка.

Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении, в районе населенного пункта Высокое, Силы обороны отбили две вражеские атаки. Авиационным ударам подверглись Гуляйполе и Малиновка.

На Ореховском направлении наши защитники отбили четыре атаки противника вблизи Степного, Малых Щербаков, Каменского и в направлении Новоандреевки. Противник нанес авиаудары по Малой Токмачке и Каменскому.

На Приднепровском направлении российские оккупанты один раз безуспешно атаковали в направлении позиций наших защитников. Враг нанес авиаудар неуправляемыми авиационными ракетами по району населенного пункта Ольговка.

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Операция ВСУ на Курщине

На Курском направлении в целом, за сегодня российские оккупанты совершили 10 попыток продвинуться вперед. Враг нанес девять авиационных ударов и сбросил 15 КАБ, совершил 268 артиллерийских обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе четыре - из реактивных систем залпового огня.