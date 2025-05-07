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Новости Отказ от российского газа Российский газ
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Эра российской нефти и газа в Европе подходит к концу, - фон дер Ляйен

Транзит газа и нефти из РФ в Европу. Заявление фон дер Ляйен

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что эра российских ископаемых энергоносителей в Европе "подходит к концу".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Она назвала отказ от российского ископаемого топлива одним из трех важных моментов для достижения длительного мира в Украине.

Так, по словам фон дер Ляйен, до полномасштабного вторжения РФ страны ЕС платили России за энергоносители 12 миллиардов евро в месяц. Сейчас эта сумма составляет 1,8 миллиарда. Доля импорта газа из РФ снизилась с 45% до 13%. А импорт нефти сократился в десять раз.

Также читайте: Кличко встретился с президентом Еврокомиссии: Нужны совместные усилия партнеров, чтобы остановить Путина

"Некоторые до сих пор говорят, что нам следует снова "открыть кран" для российского газа и нефти", - подчеркнула она.

Президент ЕК считает, что такое решение было бы исторической ошибкой, и ЕС не позволит этому произойти.

"Россия неоднократно доказывала, что не является надежным поставщиком. Путин уже прекращал поставки газа в Европу в 2006, 2009, 2014, 2021 годах и в течение войны. Сколько еще нужно раз, чтобы сделать выводы? Зависимость от России вредит не только нашей безопасности, но и нашей экономике. Наши энергетические цены не могут определяться враждебным соседом", - пояснила фон дер Ляйен.

Читайте: Вступление Украины в ЕС может стать сильнейшей гарантией безопасности, - фон дер Ляйен

Автор: 

Газ (10232) россия (95683) Урсула фон дер Ляйен (520)


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Топ комментарии
+2
"Ера російської нафти та газу в Європі добігає кінця" Джерело: https://censor.net/ua/n3550855

От коли добіжить тоді й патякай. А поки там сидять орбани з фіцами - не добіжить, спіткнеться...
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07.05.2025 11:35
+1
Доки ЄС не спустить в каналізацію таких паразитів, як Орбан та Фірташ, та не візьметься без слинявого лібералізму за прокацапські партії-угруповання типу німецької "Альтернативи", ніякої повної відмови від *********** газів не буде.
А тут ще в Румунії от-от свій Орбан+Фіця "в квадраті" накльовується.
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07.05.2025 11:41
+1
Звичайно, Орбан +Фіцо. Але й Фірташа не дарма згадав.
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07.05.2025 11:47
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"Ера російської нафти та газу в Європі добігає кінця" Джерело: https://censor.net/ua/n3550855

От коли добіжить тоді й патякай. А поки там сидять орбани з фіцами - не добіжить, спіткнеться...
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07.05.2025 11:35 Ответить
Євросоюз купив у країни-агресора нафти та газу на €30 млрд у 2023 році
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07.05.2025 11:35 Ответить
нічого, там смердючі індуси за всю Європу куплять...
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07.05.2025 11:36 Ответить
Одна из лучших "Президенток Європейської комісії"!!!!
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07.05.2025 11:36 Ответить
Станом на 19 жовтня 2024 року загальна вартість енергетичного імпорту ЄС з Росії становить 204 мільярди євро. Для порівняння, щоденні витрати Росії на війну становлять 36,6 мільйона євро
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07.05.2025 11:37 Ответить
Прийде до влади АДН і Ле Пен - почнеться нова ера aж бігом
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07.05.2025 11:38 Ответить
Доки ЄС не спустить в каналізацію таких паразитів, як Орбан та Фірташ, та не візьметься без слинявого лібералізму за прокацапські партії-угруповання типу німецької "Альтернативи", ніякої повної відмови від *********** газів не буде.
А тут ще в Румунії от-от свій Орбан+Фіця "в квадраті" накльовується.
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07.05.2025 11:41 Ответить
Звичайно, Орбан +Фіцо. Але й Фірташа не дарма згадав.
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07.05.2025 11:47 Ответить
А як же ж фіцо, вучич, орбан? Вони теж такої думки? 🤬
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07.05.2025 11:55 Ответить
Приємна новина, але в Європі є різні мадяри і словаки, та ще й скоро до них приєднається прокацапський румун і все може змінитися. Не відомо які будуть результати виборів у Франції, яка сьогодні є одним із великих постачальників зброї і іншої допомоги. Такі країни як Естонія, Литва і Латвія постійно будуть з нами. Не перейдуть на бік кацапів і поляки та чехи, бо вони вже відчули свою загрозу. А купівля у кацапів нафти і газу - це купівляч мотузки, на якій кацапи повісять ЄС і це ЄС врешті усвідомив.
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07.05.2025 11:59 Ответить
У принципі нічого не треба було робити, торгуй собі газом та нафтою та отримуй гроші, розвивай Росію. Але великий стратег натомість спустив 12 млд євро на місяць в унітаз.
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07.05.2025 12:13 Ответить
Воно то так, але ж - ціна... Солодка ціна та хабарі від *****. А так да, конешно!
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07.05.2025 12:15 Ответить
 
 