Эра российской нефти и газа в Европе подходит к концу, - фон дер Ляйен

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что эра российских ископаемых энергоносителей в Европе "подходит к концу".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Она назвала отказ от российского ископаемого топлива одним из трех важных моментов для достижения длительного мира в Украине.

Так, по словам фон дер Ляйен, до полномасштабного вторжения РФ страны ЕС платили России за энергоносители 12 миллиардов евро в месяц. Сейчас эта сумма составляет 1,8 миллиарда. Доля импорта газа из РФ снизилась с 45% до 13%. А импорт нефти сократился в десять раз.

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"Некоторые до сих пор говорят, что нам следует снова "открыть кран" для российского газа и нефти", - подчеркнула она.

Президент ЕК считает, что такое решение было бы исторической ошибкой, и ЕС не позволит этому произойти.

"Россия неоднократно доказывала, что не является надежным поставщиком. Путин уже прекращал поставки газа в Европу в 2006, 2009, 2014, 2021 годах и в течение войны. Сколько еще нужно раз, чтобы сделать выводы? Зависимость от России вредит не только нашей безопасности, но и нашей экономике. Наши энергетические цены не могут определяться враждебным соседом", - пояснила фон дер Ляйен.

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