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Новини Відмова від російського газу Російський газ
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Ера російської нафти та газу в Європі добігає кінця, - фон дер Ляєн

Транзит газу та нафти з РФ до Європи. Заява фон дер Ляєн

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ера російських викопних енергоносіїв у Європі "добігає кінця".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Вона назвала відмову від російського викопного палива одним із трьох важливих моментів для досягнення тривалого миру в Україні.

Так, за словами фон дер Ляєн, до повномасштабного вторгнення РФ країни ЄС платили Росії за енергоносії 12 мільярдів євро на місяць. Зараз ця сума становить 1,8 мільярда. Частка імпорту газу з РФ знизилася із 45% до 13%. А імпорт нафти скоротився вдесятеро.

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"Дехто досі каже, що нам слід знову "відкрити кран" для російського газу та нафти", - наголосила вона.

Президентка ЄК вважає, що таке рішення було б історичною помилкою, і ЄС не дозволить цьому статися.

"Росія неодноразово доводила, що не є надійним постачальником. Путін уже припиняв постачання газу до Європи в 2006, 2009, 2014, 2021 роках і впродовж війни. Скільки ще потрібно разів, щоб зробити висновки? Залежність від Росії шкодить не лише нашій безпеці, а й нашій економіці. Наші енергетичні ціни не можуть визначатися ворожим сусідом", - пояснила фон дер Ляєн.

Читайте: Вступ України до ЄС може стати найсильнішою гарантією безпеки, - фон дер Ляєн

Автор: 

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Топ коментарі
+2
"Ера російської нафти та газу в Європі добігає кінця" Джерело: https://censor.net/ua/n3550855

От коли добіжить тоді й патякай. А поки там сидять орбани з фіцами - не добіжить, спіткнеться...
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07.05.2025 11:35
+2
Вже 12-й рік пішов, як добігає і ніяк добігти не може.
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07.05.2025 12:35
+1
Одна из лучших "Президенток Європейської комісії"!!!!
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07.05.2025 11:36
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"Ера російської нафти та газу в Європі добігає кінця" Джерело: https://censor.net/ua/n3550855

От коли добіжить тоді й патякай. А поки там сидять орбани з фіцами - не добіжить, спіткнеться...
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07.05.2025 11:35 Відповісти
Орбани з фіцами давно б нічого не отримували, якби не українські зєльонкіни з єрмаками.
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07.05.2025 13:09 Відповісти
Євросоюз купив у країни-агресора нафти та газу на €30 млрд у 2023 році
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07.05.2025 11:35 Відповісти
нічого, там смердючі індуси за всю Європу куплять...
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07.05.2025 11:36 Відповісти
Одна из лучших "Президенток Європейської комісії"!!!!
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07.05.2025 11:36 Відповісти
Станом на 19 жовтня 2024 року загальна вартість енергетичного імпорту ЄС з Росії становить 204 мільярди євро. Для порівняння, щоденні витрати Росії на війну становлять 36,6 мільйона євро
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07.05.2025 11:37 Відповісти
Прийде до влади АДН і Ле Пен - почнеться нова ера aж бігом
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07.05.2025 11:38 Відповісти
Доки ЄС не спустить в каналізацію таких паразитів, як Орбан та Фірташ, та не візьметься без слинявого лібералізму за прокацапські партії-угруповання типу німецької "Альтернативи", ніякої повної відмови від *********** газів не буде.
А тут ще в Румунії от-от свій Орбан+Фіця "в квадраті" накльовується.
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07.05.2025 11:41 Відповісти
Звичайно, Орбан +Фіцо. Але й Фірташа не дарма згадав.
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07.05.2025 11:47 Відповісти
А як же ж фіцо, вучич, орбан? Вони теж такої думки? 🤬
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07.05.2025 11:55 Відповісти
Приємна новина, але в Європі є різні мадяри і словаки, та ще й скоро до них приєднається прокацапський румун і все може змінитися. Не відомо які будуть результати виборів у Франції, яка сьогодні є одним із великих постачальників зброї і іншої допомоги. Такі країни як Естонія, Литва і Латвія постійно будуть з нами. Не перейдуть на бік кацапів і поляки та чехи, бо вони вже відчули свою загрозу. А купівля у кацапів нафти і газу - це купівляч мотузки, на якій кацапи повісять ЄС і це ЄС врешті усвідомив.
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07.05.2025 11:59 Відповісти
У принципі нічого не треба було робити, торгуй собі газом та нафтою та отримуй гроші, розвивай Росію. Але великий стратег натомість спустив 12 млд євро на місяць в унітаз.
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07.05.2025 12:13 Відповісти
Воно то так, але ж - ціна... Солодка ціна та хабарі від *****. А так да, конешно!
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07.05.2025 12:15 Відповісти
Вже 12-й рік пішов, як добігає і ніяк добігти не може.
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07.05.2025 12:35 Відповісти
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07.05.2025 12:47 Відповісти
Відмова від Сибірського газу та нафти - кілок у гниле нутро буферної *********.
Фон Дер Ляєн холоднокровно та методично скальпелем вирізає кацапів з тіла ЄС.
Великий респект! ❤️‍🔥
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07.05.2025 12:59 Відповісти
Ще й досі не добіг ?! Після 11 років війни ...?
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07.05.2025 13:00 Відповісти
 
 