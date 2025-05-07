Ера російської нафти та газу в Європі добігає кінця, - фон дер Ляєн

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ера російських викопних енергоносіїв у Європі "добігає кінця".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Вона назвала відмову від російського викопного палива одним із трьох важливих моментів для досягнення тривалого миру в Україні.

Так, за словами фон дер Ляєн, до повномасштабного вторгнення РФ країни ЄС платили Росії за енергоносії 12 мільярдів євро на місяць. Зараз ця сума становить 1,8 мільярда. Частка імпорту газу з РФ знизилася із 45% до 13%. А імпорт нафти скоротився вдесятеро.

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"Дехто досі каже, що нам слід знову "відкрити кран" для російського газу та нафти", - наголосила вона.

Президентка ЄК вважає, що таке рішення було б історичною помилкою, і ЄС не дозволить цьому статися.

"Росія неодноразово доводила, що не є надійним постачальником. Путін уже припиняв постачання газу до Європи в 2006, 2009, 2014, 2021 роках і впродовж війни. Скільки ще потрібно разів, щоб зробити висновки? Залежність від Росії шкодить не лише нашій безпеці, а й нашій економіці. Наші енергетичні ціни не можуть визначатися ворожим сусідом", - пояснила фон дер Ляєн.

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