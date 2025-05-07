Науседа: Между ЕС и США есть разногласия по войне в Украине. Мы сделаем все, чтобы их устранить

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что несмотря на определенные разногласия между лидерами Европейского Союза и США относительно поддержки Украины и возможного завершения войны, это не должно негативно повлиять на двусторонние отношения между Литвой и Соединенными Штатами.

Об этом сообщает литовский вещатель LRT, информирует Цензор.НЕТ.

Науседа признал, что разногласия действительно существуют, однако подчеркнул необходимость их преодоления для сохранения единства Запада.

"Однако это не должно иметь негативного влияния на наши отношения. Мы сделаем все, чтобы устранить любые недоразумения или разногласия между ЕС и США", - сказал он.

Президент Литвы также отметил нестабильность геополитической ситуации, которая требует сохранения внимания Вашингтона к Европе. "Это вызов, и мы это понимаем", - отметил он.

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