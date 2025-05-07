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Новини Відносини США та ЄС
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Науседа: Між ЄС та США є розбіжності щодо війни в Україні. Ми зробимо все, щоб їх усунути

Науседа знову президент Литви

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що попри певні розбіжності між лідерами Європейського Союзу та США щодо підтримки України й можливого завершення війни, це не повинно негативно вплинути на двосторонні відносини між Литвою та Сполученими Штатами.

Про це повідомляє литовський мовник LRT, інформує Цензор.НЕТ.

Науседа визнав, що розбіжності дійсно існують, однак підкреслив необхідність їх подолання для збереження єдності Заходу.

"Проте це не повинно мати негативного впливу на наші стосунки. Ми зробимо все, щоб усунути будь-які непорозуміння або розбіжності між ЄС і США", - сказав він.

Президент Литви також наголосив на нестабільності геополітичної ситуації, яка вимагає збереження уваги Вашингтона до Європи. "Це виклик, і ми це розуміємо", – зазначив він.

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Автор: 

Науседа Гітанас (337) війна в Україні (4182)


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07.05.2025 12:29 Відповісти
Яки розбіжності ЄС за Україну, а трампонутий агент ху...ла, діє в його інтересах
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07.05.2025 13:09 Відповісти
 
 