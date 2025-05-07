Неудачное мирное соглашение может подтолкнуть Путина вернуться за большим, - фон дер Ляйен

В будущем мирном соглашении должны быть взяты за основу условия Украины для прекращения огня, иначе диктатор Владимир Путин попытается снова напасть.

Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Как отмечается, соответствующее заявление фон дер Ляйен сделала на пленарном заседании Европейского парламента в Страсбурге "Роль ЕС в установлении справедливого и устойчивого мира в Украине".

"То, как закончится война, сформирует наш континент для будущих поколений", - сказала она.

Президент Еврокомиссии также отметила, что Путин может начать новые атаки, если Украина не получит мирного соглашения на собственных условиях.

"Неудачная сделка может побудить Путина вернуться за большим", - заявила фон дер Ляйен.

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Она добавила, что Россия ведет переговоры с бомбардировками и запугиваниями, а свои обещания "прячет под руинами". Чтобы помочь Украине вести переговоры на собственных условиях, глава Еврокомиссии считает, что ЕС должен поддержать оборонную промышленность Украины, подписав соглашения о закупках, прекратив весь импорт российского газа и продолжая продвижение процесса вступления Украины в ЕС.

"В нашей истории мир и европейская интеграция всегда шли бок о бок. Так давайте присоединим Украину к нашему союзу. Давайте вместе пойдем по пути мира", - сказала фон дер Ляйен.