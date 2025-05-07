Неудачное мирное соглашение может подтолкнуть Путина вернуться за большим, - фон дер Ляйен
В будущем мирном соглашении должны быть взяты за основу условия Украины для прекращения огня, иначе диктатор Владимир Путин попытается снова напасть.
Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Как отмечается, соответствующее заявление фон дер Ляйен сделала на пленарном заседании Европейского парламента в Страсбурге "Роль ЕС в установлении справедливого и устойчивого мира в Украине".
"То, как закончится война, сформирует наш континент для будущих поколений", - сказала она.
Президент Еврокомиссии также отметила, что Путин может начать новые атаки, если Украина не получит мирного соглашения на собственных условиях.
"Неудачная сделка может побудить Путина вернуться за большим", - заявила фон дер Ляйен.
Она добавила, что Россия ведет переговоры с бомбардировками и запугиваниями, а свои обещания "прячет под руинами". Чтобы помочь Украине вести переговоры на собственных условиях, глава Еврокомиссии считает, что ЕС должен поддержать оборонную промышленность Украины, подписав соглашения о закупках, прекратив весь импорт российского газа и продолжая продвижение процесса вступления Украины в ЕС.
"В нашей истории мир и европейская интеграция всегда шли бок о бок. Так давайте присоединим Украину к нашему союзу. Давайте вместе пойдем по пути мира", - сказала фон дер Ляйен.
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1. дер Ляен представляє ЄС.
2.НАТО-це зовсім інший коллективний орган.
3."Війська НАТО" інснують тільки в російській пропаганді, яка їздить по вухам нестійким розумом росіянам. Ти ж не такий? Ти ж у них розумний?
2. «Міноборони Пакистану заявило про знищення п'яти індійських винищувачів, у тому числі двох Rafale французького виробництва.
Також, за даними телеканалу Samaa, Пакистан уразив штаб бригади індійських збройних сил. Після цього, за словами пакистанського міністра інформації та радіомовлення Аттаулла Тарара, індійські військові підняли білий прапор у кількох районах, зокрема на комплексі Чора на лінії контролю у Кашмірі. Індія ці дані не підтверджувала.»
І Німеччина теж не оголошувала.
Ніхто нікому не оголошував.
Та шо ж і як?
Німеччина оголосила війну СРСР
1. СРСР не оголошував війни Німеччині;
2. Вкажіть назву підручника, і, текст/цитату в ньому, де вказано, що Німеччина оголосила війну СРСР.
"В ночь на 22 июня 1941 года Шуленбург получил из Берлина телеграмму с текстом ноты об объявлении войны Советскому Союзу. В половине шестого утра, через два часа после начала военных действий, он был принят в Кремле и вручил ноту наркому иностранных дел СССР Вячеславу Молотову. По словам самого В. М. Молотова, Шуленбург явился раньше, около полтретьего, но не позже 3 часов утра." (Вікі)