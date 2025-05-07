Невдала мирна угода може спонукати Путіна повернутися по більше, - фон дер Ляєн
В майбутній мирній угоді мають бути взяті за основу умови України для припинення вогню, інакше диктатор Володимир Путін спробує знову напасти.
Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Як зазначається, відповідну заяву фон дер Ляєн зробила на пленарному засіданні Європейського парламенту у Страсбурзі "Роль ЄС у встановленні справедливого та сталого миру в Україні".
"Те, як закінчиться війна, сформує наш континент для майбутніх поколінь", - сказала вона.
Президентка Єврокомісії також наголосила, що Путін може розпочати нові атаки, якщо Україна не отримає мирної угоди на власних умовах.
"Невдала угода може спонукати Путіна повернутися по більше", - заявила фон дер Ляєн.
Вона додала, що Росія веде переговори з бомбардуваннями і залякуваннями, а свої обіцянки "ховає під руїнами". Щоб допомогти Україні вести переговори на власних умовах, глава Єврокомісії вважає, що ЄС має підтримати оборонну промисловість України, підписавши угоди про закупівлі, припинивши весь імпорт російського газу та продовжуючи просування процесу вступу України до ЄС.
"У нашій історії мир та європейська інтеграція завжди йшли пліч-о-пліч. Тож давайте приєднаємо Україну до нашого союзу. Давайте разом підемо шляхом миру", - сказала фон дер Ляєн.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
1. дер Ляен представляє ЄС.
2.НАТО-це зовсім інший коллективний орган.
3."Війська НАТО" інснують тільки в російській пропаганді, яка їздить по вухам нестійким розумом росіянам. Ти ж не такий? Ти ж у них розумний?
2. «Міноборони Пакистану заявило про знищення п'яти індійських винищувачів, у тому числі двох Rafale французького виробництва.
Також, за даними телеканалу Samaa, Пакистан уразив штаб бригади індійських збройних сил. Після цього, за словами пакистанського міністра інформації та радіомовлення Аттаулла Тарара, індійські військові підняли білий прапор у кількох районах, зокрема на комплексі Чора на лінії контролю у Кашмірі. Індія ці дані не підтверджувала.»
І Німеччина теж не оголошувала.
Ніхто нікому не оголошував.
Та шо ж і як?
Німеччина оголосила війну СРСР
1. СРСР не оголошував війни Німеччині;
2. Вкажіть назву підручника, і, текст/цитату в ньому, де вказано, що Німеччина оголосила війну СРСР.
"В ночь на 22 июня 1941 года Шуленбург получил из Берлина телеграмму с текстом ноты об объявлении войны Советскому Союзу. В половине шестого утра, через два часа после начала военных действий, он был принят в Кремле и вручил ноту наркому иностранных дел СССР Вячеславу Молотову. По словам самого В. М. Молотова, Шуленбург явился раньше, около полтретьего, но не позже 3 часов утра." (Вікі)
Я чекаю від NNN посилання на підручник.
Ну, а раз і Ви підпряглися, то дайте посилання не на «слова Молотова», а на Документ, тобто Текст Ноти Німеччини про оголошення війни СРСР.