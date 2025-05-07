Власть полностью сорвала перезагрузку таможни, что стоило нам около 50 млрд грн, - Железняк. ВИДЕО
Глава Минфина Сергей Марченко по указанию Офиса Президента срывает перезагрузку Государственной таможенной службы.
Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.
"А сейчас держите предательство. Которая уже стоила нам десятки миллиардов. Где-то под 50 млрд. Власть полностью сорвала перезагрузку таможни! Несмотря на закон и требования международников. Просто цинично не выполняя то, что прямо обязаны. Министерство финансов уже 5 месяцев полностью игнорирует норму закона о создании комиссии об избрании главы Таможни, что является началом запуска перезагрузки", - отметил парламентарий.
По словам Железняка, министр финансов Сергей Марченко делает это по прямому указанию из Офиса Президента, а помогает ему в этом правительственный комитет, который возглавляет Юлия Свириденко.
"Это не только покрытие действующей коррупции на таможне, кидок США, МВФ и Всемирного банка (напомню, наши в конце 2024 года даже уже за реформу таможни деньги получили), но и срыв будущего маяка МВФ. Где избрание главы Таможни должно было бы состояться до конца июня 2025 года. Это уже точно нереально сделать по срокам.
Поэтому кроме потерь от контрабанды мы еще и рискуем сорвать финансирование МВФ. Прям "флеш-рояль" коррупции получится", - добавил он.
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Його реформи це руїна для країни, але бабло для желєщняка радіної гетьманцевих і габуніних.
Це фріки безумні і тупоголові!
Справа не в реформі, а в безкарності ща злочини, яку забезпечили вищепереразовані істоти і грд з грмє.
Невже так важко зрозуміти, що вони ПОХОВАЛИ ЗАКОННІСТЬ І ПОРЯДОК, шляхом аваківськорябошляпкінських руїнореформ?
Ні, він на пойтіть не може.
Головне для митників - це деребан контрабасних потоків та сотні інших схем, які приносять ім мільйонні статки!! І не тільки їм......ніяких реформ для зменшення корупції та підвищення ефективності навіть не очікуйте!!! А хто буде проти таких розкладів, той агент кремля, або :"чому не на фронті ??"
ДУМАЙ-ТЕ!