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Новости Таможня Реформы
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Власть полностью сорвала перезагрузку таможни, что стоило нам около 50 млрд грн, - Железняк. ВИДЕО

Глава Минфина Сергей Марченко по указанию Офиса Президента срывает перезагрузку Государственной таможенной службы.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

"А сейчас держите предательство. Которая уже стоила нам десятки миллиардов. Где-то под 50 млрд. Власть полностью сорвала перезагрузку таможни! Несмотря на закон и требования международников. Просто цинично не выполняя то, что прямо обязаны. Министерство финансов уже 5 месяцев полностью игнорирует норму закона о создании комиссии об избрании главы Таможни, что является началом запуска перезагрузки", - отметил парламентарий.

По словам Железняка, министр финансов Сергей Марченко делает это по прямому указанию из Офиса Президента, а помогает ему в этом правительственный комитет, который возглавляет Юлия Свириденко.

"Это не только покрытие действующей коррупции на таможне, кидок США, МВФ и Всемирного банка (напомню, наши в конце 2024 года даже уже за реформу таможни деньги получили), но и срыв будущего маяка МВФ. Где избрание главы Таможни должно было бы состояться до конца июня 2025 года. Это уже точно нереально сделать по срокам.
Поэтому кроме потерь от контрабанды мы еще и рискуем сорвать финансирование МВФ. Прям "флеш-рояль" коррупции получится", - добавил он.

Читайте: Таможенников будут проверять на добропорядочность раз в три года - решение Кабмина

Автор: 

таможня (1959) реформы (3952) Железняк Ярослав (428) Государственная таможенная служба (164)


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Топ комментарии
+13
тільки но прочитала, що судиться якийсь митник- мільярдер, хоче поновитися на посаді зам голови митниці(як я його розумію, корито таке втратив, мабуть, й не тільки він...), такий собі пан черкасський..., мабуть на нього всі й чекають..., суд - справа не швидка..., от поновиться на посаді й тоді може все як закрутиться.... набере своїх людей, почне відбивати втрачені бабки...
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07.05.2025 12:24
+11
Ви нє панімєте, єто другоє! Поки цей бардак, через митницю можна волокти все, інакше як зелені спірохети будуть боротись з потребами ЗСУ і держави.
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07.05.2025 12:22
+10
Зате митники в шоколаді
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07.05.2025 12:20
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Пан Ярослав, треба було щоби ваш Вакарчук не відмовлявся від президенства. А так маємо, що маємо.
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07.05.2025 12:19 Ответить
Зате митники в шоколаді
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07.05.2025 12:20 Ответить
І ОПа також.
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07.05.2025 12:22 Ответить
Не будуть же "бджоли" боротися проти "меду".
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07.05.2025 12:39 Ответить
А желєзняк не в шоколаді кілька шарів?
Його реформи це руїна для країни, але бабло для желєщняка радіної гетьманцевих і габуніних.
Це фріки безумні і тупоголові!
Справа не в реформі, а в безкарності ща злочини, яку забезпечили вищепереразовані істоти і грд з грмє.
Невже так важко зрозуміти, що вони ПОХОВАЛИ ЗАКОННІСТЬ І ПОРЯДОК, шляхом аваківськорябошляпкінських руїнореформ?
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07.05.2025 12:46 Ответить
А за чий рахунок "банкет"?
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07.05.2025 12:22 Ответить
Ви нє панімєте, єто другоє! Поки цей бардак, через митницю можна волокти все, інакше як зелені спірохети будуть боротись з потребами ЗСУ і держави.
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07.05.2025 12:22 Ответить
тільки но прочитала, що судиться якийсь митник- мільярдер, хоче поновитися на посаді зам голови митниці(як я його розумію, корито таке втратив, мабуть, й не тільки він...), такий собі пан черкасський..., мабуть на нього всі й чекають..., суд - справа не швидка..., от поновиться на посаді й тоді може все як закрутиться.... набере своїх людей, почне відбивати втрачені бабки...
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07.05.2025 12:24 Ответить
Чиновників, депутатів, порібно зробии відпоівідальними за свої вчинки, щоб відповідали своїм майном ато роблять що заманеться, але чомусь за наш рахунок
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07.05.2025 12:25 Ответить
Желєзняк тільки так но власним жиром оброс і рилом в в три поверзи, а ви таке пропонуєте.
Ні, він на пойтіть не може.
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07.05.2025 12:48 Ответить
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07.05.2025 12:26 Ответить
Тююююю....яке перезавантаження?? Для чого?? Що б працювати ефективніше ???
Головне для митників - це деребан контрабасних потоків та сотні інших схем, які приносять ім мільйонні статки!! І не тільки їм......ніяких реформ для зменшення корупції та підвищення ефективності навіть не очікуйте!!! А хто буде проти таких розкладів, той агент кремля, або :"чому не на фронті ??"
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07.05.2025 12:27 Ответить
Та яке там "зірвала", все йде по плану жОПи
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07.05.2025 12:35 Ответить
Хтось здивований?
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07.05.2025 12:39 Ответить
Єрмака в шию гнати треба,та не тільки його в Охвісі (сараї).Чому не Кабмін веде господарські справи в країні ,а по суті Єрмак.Ще більше лізе в справи чим сам ЗЕленський.У нас парламентсько -президентська країна а не ЄРМАКОЗЕЛЕНСЬКА!
ДУМАЙ-ТЕ!
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07.05.2025 13:18 Ответить
Ключевое слово влада...бенин Оманский Нарик с рЫговско-фсбэшной кодлой, они всё делают для развала Украины из нутри...
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07.05.2025 13:23 Ответить
Один Марченко в цьому уряді виглядав менш-більш пристойно! І його зламали, теж в тюрму хоче...
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07.05.2025 13:56 Ответить
При адекватній організації держави Україна на 31-й рік незалежності могла б бути з військової та економічної точки зору як "Ізраїль х 10".
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07.05.2025 14:08 Ответить
 
 