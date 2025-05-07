Власть полностью сорвала перезагрузку таможни, что стоило нам около 50 млрд грн, - Железняк. ВИДЕО

Глава Минфина Сергей Марченко по указанию Офиса Президента срывает перезагрузку Государственной таможенной службы.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

"А сейчас держите предательство. Которая уже стоила нам десятки миллиардов. Где-то под 50 млрд. Власть полностью сорвала перезагрузку таможни! Несмотря на закон и требования международников. Просто цинично не выполняя то, что прямо обязаны. Министерство финансов уже 5 месяцев полностью игнорирует норму закона о создании комиссии об избрании главы Таможни, что является началом запуска перезагрузки", - отметил парламентарий.

По словам Железняка, министр финансов Сергей Марченко делает это по прямому указанию из Офиса Президента, а помогает ему в этом правительственный комитет, который возглавляет Юлия Свириденко.

"Это не только покрытие действующей коррупции на таможне, кидок США, МВФ и Всемирного банка (напомню, наши в конце 2024 года даже уже за реформу таможни деньги получили), но и срыв будущего маяка МВФ. Где избрание главы Таможни должно было бы состояться до конца июня 2025 года. Это уже точно нереально сделать по срокам.

Поэтому кроме потерь от контрабанды мы еще и рискуем сорвать финансирование МВФ. Прям "флеш-рояль" коррупции получится", - добавил он.

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